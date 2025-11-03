19 صورة مذهلة لقمر "القندس العملاق" المتوقع ظهوره في 5 نوفمبر

كتب- مصراوي

توقع مراقبو السماء أن يشهد العالم خلال الأيام المقبلة عرضا فلكيا نادرا مع اكتمال قمر القندوس العملاق لشهر نوفمبر، المقرر يوم الأربعاء 5 نوفمبر، على أن يكون أفضل وقت لمشاهدته مساء اليوم التالي، عند ارتفاعه في الأفق الشرقي.

ويعتبر هذا القمر الأكبر والألمع لهذا العام، حيث سيكتمل عند الساعة 8:19 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو الثاني من بين ثلاثة أقمار عملاقة متتالية في 2025.

ويبعد القمر عن الأرض حوالي 356,980 كيلومترا، ما يجعله أقرب قمر مكتمل منذ فبراير 2019، وفقا لموقع AstroPixels.

ويعرف القمر المكتمل في نوفمبر في أمريكا الشمالية باسم قمر القندس نسبة إلى نشاط القنادس في بناء سدودها الشتوية تحت ضوء البدر، وفقا لموقع Timeanddate. ويطلق عليه أحيانا أسماء أخرى مثل قمر الصقيع وقمر الثلج وقمر التداول وقمر الحداد.

ويأتي قمر القندس هذا العام كثاني قمر عملاق بعد قمر الحصاد في أكتوبر، مع توقع أن يظهر قمر ديسمبر البارد أكبر من المعتاد.

ويحدث القمر العملاق بسبب الشكل البيضاوي لمداره، إذ يصل أحيانا إلى أقرب نقطة للأرض "نقطة الحضيض" أثناء البدر، مما يجعله يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% مقارنة بنقطة الأوج، بحسب وكالة ناسا.

وعلى الرغم من اكتمال القمر رسميا يوم الأربعاء، فإن أفضل وقت لمشاهدته سيكون مساء الخميس 6 نوفمبر، إذ يظهر البدر في أبهى صوره عند ظهوره في الأفق الشرقي خلال الشفق المبكر بعد غروب الشمس، ويبدو أكبر بشكل ملحوظ عند الأفق، وهو ما يميز القمر العملاق.