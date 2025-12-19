إعلان

أوبن إيه آي تطلق دليل تطبيقات داخل "شات جي بي تي".. تعرف عليها

كتب : محمود الهواري

10:51 ص 19/12/2025

شات جي بي تي

أعلنت شركة أوبن إيه آي إطلاق دليل للتطبيقات داخل روبوت الدردشة "شات جي بي تي"، في خطوة تتيح للمستخدمين الاتصال بعدد من خدماتهم المفضلة مباشرة من داخل نافذة المحادثة، دون الحاجة إلى مغادرتها.

وتقوم الفكرة على تمكين روبوت الدردشة مستقبلا من اقتراح تطبيقات مناسبة للسياق، أو السماح للمستخدم بالوصول إليها بسهولة عبر استخدام الأمر "@" أثناء المحادثة.

وعلى سبيل المثال، عند ربط تطبيق "أدوبي فوتوشوب" بالحساب، يصبح بالإمكان الاستعانة بأدوات "فوتوشوب" مباشرة عند توجيه أوامر تتعلق بإنشاء الصور داخل "شات جي بي تي"، وفقا لتقرير نشره موقع "ماشابل" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ويضم دليل التطبيقات في مرحلته الحالية عددا من الخدمات التي يمكن استخدامها مباشرة من داخل "شات جي بي تي"، من بينها سبوتيفاي، وأبل ميوزك، ودوورداش، وإنستاكارت، وتريب أدفايزر، وإكسبيديا، وتارغت، وزيلو.

وأوضحت "أوبن إيه آي" أن المطورين بات بإمكانهم الاستفادة من مجموعة أدوات تطوير التطبيقات (Apps SDK)، المتاحة حاليا في مرحلة تجريبية، لبناء تجارب مدمجة داخل روبوت الدردشة، تسمح بإدخال السياق وتنفيذ الإجراءات مباشرة من خلال "شات جي بي تي".

ورغم وصف بعض المتابعين هذه الخطوة بأنها بمثابة "متجر تطبيقات" خاص بـ"شات جي بي تي"، فإن الشركة تؤكد أن التجربة لا تزال أقرب إلى دليل تطبيقات في الوقت الراهن.

ومع ذلك، تشير "أوبن إيه آي" إلى أن هذه الأداة قد تمثل مستقبلا قناة جديدة توسع من فرص وصول المطورين إلى المستخدمين، وتفتح آفاقًا إضافية لتحقيق العائدات من تطبيقاتهم وخدماتهم.

شركة أوبن إيه آي شات جي بي تي روبوت الدردشة

