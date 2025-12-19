من يسيطر على تيك توك بعد صفقة بكين وواشنطن؟

أعلنت شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، يوم الخميس توقيع اتفاقيات ملزمة مع ثلاثة مستثمرين رئيسيين لتأسيس مشروع مشترك لإدارة التطبيق في الولايات المتحدة، بمشاركة مستثمرين أمريكيين وعالميين، في خطوة تهدف لتجنب حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وأبلغ المدير التنفيذي لتيك توك شو تشيو موظفيه بالصفقة عبر مذكرة داخلية، فيما يمثل الإنجاز خطوة مهمة للتطبيق الذي يستخدمه بانتظام أكثر من 170 مليون أمريكي، بعد سنوات من النزاعات التي بدأت في أغسطس 2020 عندما حاول الرئيس دونالد ترامب حظر التطبيق، لكن محاولته فشلت.

وقدرت مذكرة الشركة قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار، في صفقة تماثل ما أعلن عنه البيت الأبيض في سبتمبر الماضي، والذي كان ينتظر موافقة الصين حينها.

خطوة لتخفيف التوترات بين بكين وواشنطن

وستمثل الصفقة في حال إتمامها حلا لمشكلة مستمرة في العلاقات بين بكين وواشنطن، كما تشير إلى تقدم في المفاوضات الأوسع بين البلدين، اللذين شهدا خلافات حول التجارة وقضايا أخرى.

ويأتي ذلك ضمن قانون أمريكي أقر العام الماضي، حدد موعدا أوليا للبيع أو الحظر في يناير الماضي، لكن ترامب مدد هذا الموعد عدة مرات منذ عودته إلى المنصب، وكان آخرها حتى يناير 2026.

تفاصيل المشروع المشترك

وقعت بايت دانس الاتفاقيات مع أوراكل وسيلفر ليك وإم جي إكس لتأسيس مشروع مشترك باسم TikTok US DS Joint Venture LLC، على أن تكون الحصة المجمعة لهذه الشركات 45% من الكيان الجديد، فيما سيمتلك المستثمرون الأمريكيون والعالميون 80.1%، بينما تحتفظ بايت دانس بحصة 19.9% بعد عملية التخارج.

وسيعمل المشروع المشترك ككيان مستقل، يتمتع بصلاحيات الإشراف على حماية البيانات في الولايات المتحدة، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات.

كما ستتولى كيانات تيك توك العالمية إدارة قابلية التشغيل البيني للمنتجات على مستوى العالم وبعض الأنشطة التجارية مثل التجارة الإلكترونية، والإعلانات، والتسويق، بينما سيكون مجلس إدارة الكيان الأمريكي الجديد مؤلفا من سبعة أعضاء، أغلبهم أمريكيون.

موعد الإتمام والموافقة الصينية

من المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير 2026، ما سيمثل نهاية لسنوات من الجهود لإجبار بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة، وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ولم تصدر الجهات التنظيمية الصينية أي قرار بعد بشأن الموافقة على الصفقة، مما يبقي بعض عناصر الصفقة معلقة حتى الموافقة النهائية.