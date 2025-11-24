خطوات إنشاء الصور باستخدام Nano Banana Pro أحدث نموذج من جوجل

أطلقت جوجل أحدث نماذج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي Nano Banana Pro المعتمد على قدرات Gemini 3، والذي لا يقتصر على توليد الصور فقط، بل يتيح أدوات تحكم متقدمة لتحويل الأفكار إلى صور دقيقة وواقعية، مع دمج النصوص والتفاصيل الفنية بشكل متقن.

وتعد هذه الترقية خطوة مهمة لتمكين المبدعين والمصممين من تجسيد أفكارهم بسهولة وجودة عالية، ويصبح النموذج متاحا عالميا عبر تطبيق Gemini من خلال خيار “Create image” باستخدام نموذج “التفكير Thinking”.

خطوات عمل الصور باستخدام Nano Banana Pro

لتسهيل الاستفادة القصوى من النموذج، توصي جوجل باتباع خطوات واضحة عند إنشاء الصور وهي كالتالي:

- تحديد الموضوع بدقة لتحديد من أو ما يظهر في الصورة مثل روبوت بملامح جامدة أو قط يرتدي قبعة ساحر.

-اختيار التكوين الذي يحدد زاوية وأسلوب التصوير مثل لقطة قريبة، بورتريه، أو زاوية منخفضة

- تحديد الحركة داخل المشهد مثل تحضير فنجان قهوة أو الجري عبر حقل

- اختيار الموقع لتحديد مكان المشهد سواء كان حديقة مفتوحة أو مقهى مستقبلي على سطح المريخ

- تحديد الأسلوب الفني مثل رسوم ثلاثية الأبعاد أو لوحة مائية أو تصوير واقعي

- وضع تعليمات التحرير لضبط التفاصيل بدقة مثل تغيير لون ربطة عنق أو إزالة عناصر الخلفية.

وأشارت جوجل إلى التركيز على ضبط التفاصيل الاحترافية بما يشمل التكوين، نسبة العرض إلى الارتفاع، الإضاءة، الكاميرا، النصوص، الصور المرجعية، والدقة العلمية عند الضرورة.

قدرات Nano Banana Pro

يوفر النموذج الجديد إمكانيات واسعة تتيح التحكم في كل جانب من جوانب الصورة. من أبرز قدراته توليد صور دقيقة للنصوص والملصقات والمخططات والنماذج، والاعتماد على المعرفة الواقعية عبر Gemini 3 Pro لإنتاج صور غنية بالتفاصيل.

ويدعم النموذج الجديد الترجمة داخل الصور وإعداد محتوى متعدد اللغات، ويتيح التحكم الاحترافي في الإضاءة والكاميرا لإنتاج صور بجودة سينمائية، كما يمكن إعادة ضبط الأبعاد وتوليد صور بدقة 1K و2K و4K، ودمج الصور مع الحفاظ على اتساق الشخصيات والهوية البصرية للعلامات التجارية.

قيود النموذج الجديد

على الرغم من الإمكانيات الكبيرة، توجد بعض القيود التي تعمل جوجل على تحسينها، مثل صعوبة دقة النصوص الصغيرة، أخطاء التدقيق الإملائي، مشكلات الترجمة متعددة اللغات، واحتمال تشوه الصور عند تعديلها بشكل معقد.

ويظل Nano Banana Pro أداة قوية للمصممين والمبدعين لتطبيق أفكارهم بسرعة واحترافية، مع وعد جوجل بمواصلة تحسين الأداء وتوسيع الإمكانيات مستقبلا.