ما ميزة تيك توك الجديدة للتحكم في محتوى الذكاء الاصطناعي؟

أعلن تطبيق تيك توك لمقاطع الفيديو القصيرة عن ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تحديد كمية المحتوى الذي تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يظهر في خلاصتهم الشخصية، وذلك عبر مؤشر يسمح بالتحكم في ظهور هذا المحتوى وفق رغبتهم.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ذا إندبندنت، ستظل هذه الأداة اختيارية، حيث سيستمر المستخدمون في رؤية محتوى الذكاء الاصطناعي ما لم يقوموا صراحة بتقليله.

وتأتي هذه الميزة ضمن إعداد "إدارة الموضوعات" الذي يتيح للمستخدمين ضبط ظهور المحتوى وحجمه في عدة فئات أخرى مثل الرياضة والطعام والشراب.

وقالت تيك توك: "محبو محتوى التاريخ المولد بالذكاء الاصطناعي سيتمكنون من مشاهدة المزيد، بينما يمكن لمن يفضلون محتوى أقل اختيار تقليله".

وأعلنت الشركة عن خطط لإضافة طرق جديدة لوضع علامات مائية على مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل التعرف عليها.

وستنفق تيك توك مليوني دولار كمكافآت لمُنشئي المحتوى لإنتاج مقاطع فيديو توضح كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.

وأكدت تيك توك أن الذكاء الاصطناعي قادر على تغيير طريقة مشاركة الأشخاص لإبداعاتهم، واكتشاف شغف جديد، والحفاظ على سلامتهم على المنصة عند استخدامه بشفافية ومسؤولية.

ويأتي ذلك بعد أن طرحت المنصة بالفعل بعض الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل أداة التحرير التي تقترح أماكن قص المقاطع.