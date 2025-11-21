جوجل تطلق ميزات ذكاء اصطناعي في خرائطها لتسهيل استكشاف الأماكن

أطلقت شركة جوجل مجموعة من التحديثات الجديدة لتطبيق خرائط جوجل تهدف إلى توفير وقت المستخدمين وتحسين تجربة التخطيط، أبرزها قسم جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي من جيميني، إلى جانب تحسينات في واجهة الاستكشاف وميزة تتوقع توفر شواحن السيارات الكهربائية قبل الوصول إليها.

وسيظهر للمستخدمين في الولايات المتحدة ابتداء من اليوم، قسم جديد يقدم نصائح ذكية عند البحث عن أماكن مثل المطاعم والفنادق والمسارح، ويعرض معلومات مهمة مثل أفضل طريقة لحجز طاولة، الأطباق السرية في قائمة الطعام، وأفضل أماكن ركن السيارة.

ويمكن الضغط على كل نصيحة للحصول على تفاصيل إضافية، وفقا لتقرير نشره موقع تك كرانش، والميزة متاحة الآن على أجهزة أندرويد وiOS داخل الولايات المتحدة.

وحصل تبويب Explore على تحديث شامل يجعله أسرع وأسهل في العثور على الأماكن الرائجة والأنشطة والوجهات القريبة.

يمكن للمستخدمين السحب للأعلى لعرض قائمة بالأماكن الأكثر شهرة أو المواقع الجديدة التي تستحق الزيارة، مثل مقهى حديث الافتتاح أو معرض فني مميز.

ويشمل التحديث قوائم جاهزة من منصات مثل Viator وLonely Planet وOpenTable، إضافةً إلى توصيات من مؤثري المحتوى المحلي، وسيبدأ الوصول العالمي لهذه الميزة خلال هذا الشهر.

أصبح بالإمكان معرفة عدد الشواحن المتوقع توفرها عند الوصول عند البحث عن EV chargers، إذ تعتمد الميزة على الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات تاريخية وفورية للتنبؤ بعدد الشواحن الشاغرة في لحظة وصول السائق، وستتوفر الأسبوع المقبل عبر أندرويد أوتو والسيارات التي تستخدم نظام غوغل المدمج.

تسمح جوجل الآن بكتابة المراجعات باستخدام ألقاب لطيفة مثل "Eager Elf" أو "Julia Loves Sweets" مع بقاء المراجعة مرتبطة بالحساب الحقيقي، لضمان الحد من ظاهرة قصف التقييمات ومنع المستخدم من ترك أكثر من مراجعة لنفس المكان.

وتأتي هذه التحديثات بعد دمج مساعد جيميني داخل خرائط جوجل، ما يسمح للمستخدمين بطرح أسئلة عن نقاط الاهتمام على طول الطريق، الاستفسار عن الأخبار والرياضة، وحتى إضافة الأحداث إلى التقويم مباشرة عبر التطبيق.

وتتجه خرائط جوجل نحو أن تصبح منصة تخطيط متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وليست مجرد تطبيق للملاحة.