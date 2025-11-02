فيديو "شاومي" يشعل الجدل.. ماذا دار بين الرئيس الصيني ونظيره الكوري؟

أثار مقطع فيديو قصير انتشر عبر منصة "إكس" جدلا واسعا بعدما أظهر الرئيس الصيني شي جينبينغ وهو يقدم لنظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ هاتفا ذكيا من طراز "شاومي"، قبل أن يمازحه قائلا: "تحقق ما إذا كان فيه باب خلفي"، في إشارة إلى احتمالية وجود ثغرات للتجسس أو المراقبة.

الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات خلال ساعات، أثار موجة من التعليقات المتباينة بين السخرية والدهشة، بينما رأى آخرون أن المزحة تحمل أبعادا سياسية خفية تتجاوز مجرد الدعابة.

وفي المقطع، يظهر شي جينبينغ وهو يبتسم قائلا لضيفه: "هذا لك ولزوجتك"، ليرد لي جاي ميونغ بنبرة متسائلة: "هل الاتصال في هذا الهاتف آمن؟"، فيجيبه الرئيس الصيني بابتسامة لافتة: "يجب أن تتحقق بنفسك مما إذا كان هناك باب خلفي".

وقد بدت الدهشة على وجوه الحاضرين من روح الدعابة غير المعتادة في لقاءات القادة، بينما لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجانبين حول الواقعة حتى الآن.

تأتي هذه اللقطة في وقت تتزايد فيه الشكوك الغربية تجاه أمن الأجهزة الصينية، إذ تواجه شركات مثل "هواوي" و"شاومي" اتهامات متكررة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوجود "ثغرات أمنية" محتملة قد تستخدم في أنشطة تجسس، وهي اتهامات تنفيها بكين باستمرار.

ويرى مراقبون أن ما قاله شي جينبينغ لم يكن مجرد مزحة عابرة، بل يحمل دلالة رمزية تجمع بين الثقة والتحدي؛ فهو يقدم هاتفا صينيا كرمز للدبلوماسية الناعمة، لكنه في الوقت ذاته يلمح إلى أن التكنولوجيا أصبحت ساحة من ساحات الصراع السياسي.

وتعد شركة "شاومي" واحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم، تنافس عمالقة مثل "سامسونج" الكورية الجنوبية و"أبل" الأمريكية، لكنها مثل غيرها من الشركات الصينية تواجه ضغوطا متزايدة في الأسواق الغربية على خلفية المخاوف الأمنية.