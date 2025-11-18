أول تعليق من شركة " كلاود فلير" على تعطل المواقع عالميا

أعلنت شركة Cloudflare أنها تحقق في عطل واسع النطاق أثر على عدد من عملائها حول العالم، مؤكدة عبر صفحة الحالة الخاصة بها أنها تعمل على معالجة المشكلة.

وأضافت الشركة أنها على الرغم من مواجهتها في الوقت نفسه صعوبات في منصة دعم العملاء وتنفيذ أعمال صيانة كانت مقررة مسبقًا في بعض مراكز البيانات، بينها مركز فرانكفورت وفي إحدى المراحل، تعمل للوصول إلى حل للعطل حتى موقع متابعة حالة الأعطال التابع للشركة نفسه.

وجاء تحرك الشركة بعد أن واجه آلاف المستخدمين، اليوم الثلاثاء، مشكلات في الوصول إلى مواقع وخدمات متعددة، أبرزها ChatGPT ومنصة إكس، إضافة إلى تعطل جزئي في عدد من المواقع الإخبارية، بينها مصراوي.

وبحسب بيانات موقع تتبع الأعطال Down Detector، فقد تزايدت شكاوى المستخدمين من صعوبة فتح المنصات أو استخدامها.

وتعد Cloudflare إحدى أكثر الخدمات استخداما عالميا في حماية وتسريع المواقع الإلكترونية، إذ تعتمد عليها مئات الآلاف من الشركات باعتبارها طبقة عازلة بين الخوادم والمستخدمين، بهدف منع الهجمات الإلكترونية التي قد تُغرق المواقع بطلبات الزيارة.

وسبق أن تعرضت الشركة لانقطاعات مماثلة خلال السنوات الماضية، إذ أدى خلل برمجي في يوليو 2019 إلى استهلاك جزء من شبكتها لموارد النظام بشكل غير معتاد، ما تسبب في توقف آلاف المواقع لمدة وصلت إلى 30 دقيقة، وشملت حينها خدمات شهيرة مثل: Medium، وDiscord، وShopify، وSoundCloud، وCoinbase، وDropbox.

وفي يونيو 2022، وقع انقطاع آخر أثر على 19 مركز بيانات من مراكز الشركة التي تتولى نسبة كبيرة من حركة الإنترنت عالميا، واستمر الحادث نحو ساعة ونصف، متسببًا في تعطّل واسع لعدد من المنصات الكبرى.

ولا تزال Cloudflare تعمل على احتواء العطل الأخير، في وقت تستمر فيه البلاغات من مستخدمين حول العالم بشأن مشكلات في الوصول إلى الخدمات المعتمدة على بنيتها الأساسية.