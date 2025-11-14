بينهما دول عربية.. تعرف على الدول الأسرع في الإنترنت عالميا

تمكنت عدة دول عربية من تحقيق تقدم في تصنيف سرعات الإنترنت عبر الموبايل، متجاوزة دولا كبرى مثل أميركا والصين وسنغافورة، وفقا لتقرير أداة "سبيد تيست" التابعة لشركة أوكلا عن سبتمبر 2025.

ورصد التقرير متوسط سرعة التنزيل عبر الموبايل عند 93.47 ميجابت/الثانية، مقابل 13.23 ميجابت/الثانية لسرعة الرفع.

وجاء في التصنيف أن السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات تفوقت على أمريكا والصين في سرعات الإنترنت.

وحلت أمريكا في المركز الـ14 عالمياً، تلتها الصين في المركز الـ15، بينما جاءت السعودية في المركز التاسع، بينما احتلت البحرين المركز السادس، في حين احتلت المراكز الثلاثة الأولى كل من الإمارات وقطر والكويت.

وتصدرت الإمارات التصنيف عالميا وعربيا بسرعة تنزيل بلغت 624.8 ميجابت/الثانية، فيما جاءت قطر ثانية بسرعة 508.4 ميجابت/الثانية.

أما الكويت فحلت ثالثة عالميا وعربيا بسرعة 411.7 ميجابت/الثانية، تلتها البحرين في المركز الرابع عربياً والسادس عالميا بسرعة 227.5 ميجابت/الثانية.

وجاءت السعودية في المركز الخامس عربيا والتاسع عالميا بسرعة تنزيل بلغت 191.4 ميجابت/الثانية.

ورصد التقرير حلول سلطنة عمان في المركز الـ21 عالميا والسادس عربيا بسرعة 141 ميجابت/الثانية، تلتها تونس في المركز السابع عربيا والـ62 عالميا بسرعة 65.4 ميجابت/الثانية.

وحلت المغرب في المركز الثامن عربيا والـ69 عالميا بسرعة تنزيل بلغت 59 ميجابت/الثانية، ثم العراق في المركز التاسع عربياً والـ71 عالميا بسرعة 57.2 ميجابت/الثانية، وأخيرا الأردن في المركز العاشر عربيا والـ81 عالميا بسرعة 48.5 ميجابت/الثانية.