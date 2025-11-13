اكتشف فريق مشترك من الباحثين المصريين والألمان دلائل تشير إلى وجود مدخل خفي محتمل في هرم منقرع بمجمع الأهرامات بالجيزة، الذي بني حوالي عام 2510 قبل الميلاد ويعد أصغر الأهرامات الثلاثة الكبرى في المجمع، بعد مرور نحو 4500 عام على تشييده.

واستخدم الفريق تقنيات مسح متقدمة، تشمل الرادار والموجات فوق الصوتية والتصوير المقطعي بالمقاومة الكهربائية، لفحص هيكل الهرم دون الحاجة إلى تفكيك كتل الجرانيت، ما مكنهم من الكشف عن فراغين مملوءين بالهواء خلف الواجهة الشرقية، وهو ما يدعم فرضية وجود مدخل ثان لم يكتشف في العصر الحديث، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووصف كريستيان جروس، أستاذ الاختبارات غير التدميرية بجامعة ميونيخ التقنية، الاكتشاف بأنه "خطوة مهمة نحو فهم الهيكل الداخلي للهرم"، مشيرا إلى أن المدخل الرئيسي يقع على الجانب الشمالي، بينما المدخل المحتمل الجديد يواجه نهر النيل على الجانب الشرقي، ويبلغ ارتفاع المنطقة المستطيلة نحو 4 أمتار وعرضها 6 أمتار.

وأشار الباحثون، إلى أن كتل الجرانيت في هذه المنطقة ملساء بشكل غير عادي، وهو ما يشبه المدخل الرئيسي، ما يعزز فرضية وجود مدخل ثان تاريخي.

وكان الباحث المستقل ستيجن فان دن هوفن قد اقترح هذا الاحتمال لأول مرة عام 2019، لكن لم تتوفر بيانات دقيقة تؤكد وجوده حتى الآن.

ويستطيع الزوار اليوم دخول هرم منقرع لاستكشاف حجرات الدفن والممرات الصغيرة، إلا أن وجود المدخل الثاني المحتمل يشير إلى احتمال وجود غرف أو ممرات غير مكتشفة قد تحتوي على كنوز أثرية.

ورغم هذا الاكتشاف، حذر الباحثون من أن تفسير الفراغات المملوءة بالهواء يتطلب مزيدا من الدراسات والنقاش العلمي، نظرا لصعوبة تحديد امتداد هذه الشذوذات داخل الهيكل الهائل للهرم.

ويظل هرم منقرع محاطا بالغموض، خاصة بعد فقدان تابوته الحجرية منذ حوالي 200 عام أثناء نقلها إلى المتحف البريطاني، بعد اختفاء السفينة التجارية بياتريس التي كانت تنقل التابوت من مالطا في أكتوبر 1838.

ويضم مجمع الجيزة أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع، إلى جانب تمثال أبو الهول، وكلها لا تزال تحيط بها الألغاز بسبب الدقة الفائقة في بنائها والمحاذاة الفلكية الدقيقة التي لم يفسرها العلماء بعد.

