20 صورة للشفق القطبي أحد أجمل المشاهد الطبيعية

نشر موقع " 121clicks"، مجموعة صور مذهلة للمصور كريستيان هويبرغ، توثق السحر الكوني للشفق القطبي في جزر لوفوتن شمال النرويج، واحدة من أبرز مناطق مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية على وجه الأرض.

وعاش هويبرغ تجربة مشاهدة السماء وهي تتحول من هدوء إلى حياة مبهرة، وشاهد عواصف نشطة وتوهجات خافتة وخطوطًا مفاجئة، وما زال يشعر بالحماس كما لو كانت هذه أول تجربة له.

وتبروز الصور العشرون التي نشرها هذه اللحظات الساحرة، من جبال وعرة تتلألأ تحت ستائر خضراء، إلى شواطئ متجمدة تعكس الألوان السماوية، وقرى صيد هادئة تُضاء بضوء النجوم ونيران كونية.