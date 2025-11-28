إعلان

20 صورة للشفق القطبي أحد أجمل المشاهد الطبيعية

كتب- مصراوي

03:26 م 28/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (6)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (5)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (4)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (8)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (20)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (7)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (2)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (19)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (17)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (3)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (18)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (14)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (13)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (16)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (11)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (15)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (12)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (10)
  • عرض 20 صورة
    الشفق القطبي (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر موقع " 121clicks"، مجموعة صور مذهلة للمصور كريستيان هويبرغ، توثق السحر الكوني للشفق القطبي في جزر لوفوتن شمال النرويج، واحدة من أبرز مناطق مشاهدة هذه الظاهرة الطبيعية على وجه الأرض.

وعاش هويبرغ تجربة مشاهدة السماء وهي تتحول من هدوء إلى حياة مبهرة، وشاهد عواصف نشطة وتوهجات خافتة وخطوطًا مفاجئة، وما زال يشعر بالحماس كما لو كانت هذه أول تجربة له.

وتبروز الصور العشرون التي نشرها هذه اللحظات الساحرة، من جبال وعرة تتلألأ تحت ستائر خضراء، إلى شواطئ متجمدة تعكس الألوان السماوية، وقرى صيد هادئة تُضاء بضوء النجوم ونيران كونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشفق القطبي المصور كريستيان هويبرغ الألوان السماوية النجوم النرويج جزر لوفوتن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان