الخيانة الأخيرة.. كيف وثّق أبو شباب دوره ضد عناصر حماس المحاصرين؟

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مقتل زعيم ميليشيا ياسر أبو شباب خلال اشتباكات في رفح جنوبي غزة، لكنه في ترك قبل رحيله صورا ومقاطع فيديو لتبقى شاهدة على الخيانة طوال أشهر.

قبل أسبوع من مقتله، أرسل صورا وفيديوهات إلى القناة 14 الإسرائيلية، توثّق مطاردته عناصر حركة المقاومة الفلسطينية حماس العالقين في رفح، بعد أن تمكنوا من الهروب من الأنفاق.

وقالت القناة العبرية، إن ياسر أبو شباب الذي شن حربا خاصة على حماس، قدم مواد حصرية توثّق اعتقال مقاتلين من حركة حماس في مدينة رفح جنوبي غزة.

وأظهرت الصور التي نشرتها القناة العبرية، مقاتلين من حماس وهم مكبلين إلى جانب غسان الدهيني نائب ياسر أبو شباب، وكذا استعراضا لصناديق ذخيرة وملابس قتالية تعود للحركة.

ووصفت القناة تلك المشاهد بأنها "صورت عناصر حماس كأشخاص محطمين، جائعين، أُجبروا على الاستسلام بعد نفاد الطعام والماء في الأنفاق".

وفي مقطع فيديو عرضته القناة، قال أحد مقاتلي حماس المكبلين: "لقد تخلت عنا الحركة ولم يقدموا لنا الدعم".

وانتقدت حماس في بيان، الأسبوع الماضي، إصرار إسرائيل على ملاحقة عناصرها العالقين في أنفاق رفح وتصفيتهم، معتبرة ذلك خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال الأيام الماضية، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي ملاحقته لعناصر حماس العالقين في أنفاق رفح، متجاهلا تعهداته بخروج آمن بعد تسلمه جثة الضابط الإسرائيلي هدار جولدن مطلع الشهر الماضي.