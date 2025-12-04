ما الذي بحث عنه المصريون في 2025؟

شهد عام 2025 الذي اقترب على نهايته لحظات استثنائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصدر الفضول والاهتمام التكنولوجي والثقافي الرياضي اهتمامات الجمهور.

وتميز العام بارتفاع ملحوظ في معرفة الذكاء الاصطناعي، واستمرار الشغف بكرة القدم والكريكيت، وتفاعل كبير مع المنصات التعليمية والمسلسلات المحلية الناجحة، وفق ما نشرته مدونة جوجل الرسمية " TheKeyword".

وبشكل عام على صعيد التكنولوجيا، تصدرت جوجل جيميني قوائم الذكاء الاصطناعي، مع اهتمام متزايد بالأدوات التوليدية، بدءا من النماذج العامة ووصولا إلى تطبيقات متخصصة مثل نانو بانانا لتحرير الصور وفيو لإنشاء مقاطع فيديو من النصوص أو الإطارات، مما يعكس تبني المجتمع الإقليمي لثورة الذكاء الاصطناعي.

مصر

في مصر، تربع شغف كرة القدم على اهتمامات البحث، مع متابعة كأس العالم للأندية FIFA ومباريات الأهلي ضد فرق مثل بالميراس وأورلاندو بايرتس، بينما كانت الاهتمامات الإخبارية متمحورة حول الاستقرار الإقليمي، خاصة الصراع الإيراني الإسرائيلي، والمؤشرات الاقتصادية المحلية مثل سعر الذهب.

وشهد المشهد الثقافي افتتاح المتحف المصري الكبير وشعبية أفلام مثل سيكو سيكو والغاوي، ما يعكس ارتباطا عميقا بالهوية والفن المحلي.

الإمارات العربية المتحدة

في الإمارات العربية المتحدة، حافظ الكريكيت على مكانته، مع هيمنة الدوري الهندي الممتاز 2025 وكأس آسيا على عمليات البحث الرياضية، بينما تصدرت كلمات مثل جوجل جيميني وديب سيك وتشات جي بي تي اهتمامات الجمهور التكنولوجية، في حين استحوذت أفلام ناجحة مثل كولي ووار 2 على اهتمام محبي الترفيه.

المملكة العربية السعودية

أما في المملكة العربية السعودية، فكان التحول الرقمي عنوان العام، حيث لجأ السعوديون إلى منصات مثل قبول، وتسجيل الحرس الوطني، والمركز الوطني للقياس والتقويم (قياس)، بينما استمر الترفيه في جذب الجماهير بأعمال مثل شباب البومب 13 والأغنية الشهيرة فهد البطل، مع اهتمام متزايد بأدوات الذكاء الاصطناعي مثل جوجل جيميني وهايلو.

فلسطين

على صعيد الدول الأخرى، برزت فلسطين بالتركيز على التعليم والصمود، مع عمليات بحث عن بوابات الجامعات مثل الأقصى والأزهر والجامعة الإسلامية ونتائج الثانوية العامة، إلى جانب متابعة مباريات ريال مدريد.

العراق

تميز العراق بمزيج من الحماس التقني والرياضة، مع متابعة مباريات العراق ضد الأردن والكويت واهتمام بشخصيات مثل نور ستارز ورامز جلال وعمر مرموش.

الأردن

في الأردن، كانت الأولوية للتعليم والخدمات العامة عبر منصات مثل أجيال ونتائج التوجيهي ووحدة تنسيق القبول الموحد، مع استمرار حب كرة القدم ومتابعة المباريات مثل العراق والأردن.

سوريا

في سوريا، تصدرت الدراما والذكاء الاصطناعي وكرة القدم اهتمامات الجمهور، مع متابعة مسلسلات مثل نسمات أيلول وسلمى والبطل، وتصدر جوجل جيميني وتشات جي بي تي قائمة الأدوات التقنية الأكثر بحثا.

المغرب

أما المغرب، فظل شغف كرة القدم حاضرا، مع متابعة كأس العالم للأندية FIFA وكأس الأمم الأفريقية، واهتمام كبير بتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل BlackBox AI وClaude وManus.

الجزائر

أخيرا، انقسم اهتمام الجزائر بين الرياضة والدراما، مع متابعة مباريات المنتخب الوطني ضد أوغندا والنيجر ومسلسلات مثل ليلى ولعبة الحبار.