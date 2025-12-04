أندرويد 16.. تعرف على أبرز التحديثات الجديدة للنظام

شهد نظام أندرويد هذا الأسبوع إطلاق حزمة واسعة من التحديثات لأندرويد 16، بما في ذلك ميزات عامة جديدة للنظام وخصائص إضافية مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا الإطلاق، الذي يبدأ مع هواتف بيكسل المؤهلة، في إطار تحول كبير في سياسة تحديثات أندرويد، حيث تنتقل "جوجل" من إصدار تحديث سنوي واحد إلى تحديثات متكررة على مدار العام، وفق تقرير نشره موقع تك كرانش.

إشعارات أذكى بالذكاء الاصطناعي

أبرز إضافات أندرويد 16 هي ميزة تلخيص الإشعارات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تسمح للنظام بتلخيص المحادثات الطويلة والرسائل الجماعية في لمحة سريعة.

ويقدم "منظم الإشعارات" الجديد إمكانية فرز الإشعارات منخفضة الأولوية تلقائيا، مثل العروض الترويجية والأخبار والتنبيهات الاجتماعية، وإسكاتها دون تدخل المستخدم.

خيارات تخصيص أوسع

يشمل التحديث أدوات تخصيص جديدة، مثل أشكال متعددة لأيقونات التطبيقات، وتصاميم متناسقة مع الثيم، بالإضافة إلى ميزة تعتيم التطبيقات الفاتحة تلقائيا حتى لو لم توفر الوضع الداكن داخليًا.

رقابة أبوية متقدمة

يحصل الآباء على لوحة تحكم جديدة للرقابة الأبوية تمكنهم من تحديد وقت الشاشة، وضبط أوقات التوقف، والتحكم في استخدام التطبيقات بسهولة، مع وصول هذه الميزات تدريجيًا لهواتف بيكسل المؤهلة.

مزايا جديدة خارج أندرويد 16

Call Reason

ميزة جديدة لتحديد سبب المكالمة عند الاتصال بجهة محفوظة، يظهر السبب على شاشة المتلقي ويظل في سجل المكالمات إذا فاتته.

Expressive Captions

تعرض النصوص المشاعر مثل "حزين" أو "مبتهج" في الرسائل المصورة أو منشورات السوشيال ميديا، لتوضيح السياق عند إغلاق الصوت.

تحكم أفضل في مجموعات الدردشة

ظهور تنبيهات عند إضافة رقم مجهول، مع خيارات للرد أو المغادرة أو الحظر والإبلاغ.

تبويبات كروم المثبتة

تظل الصفحات مثبتة في مقدمة المتصفح لتسهيل العودة إليها.

Circle to Search

تحليل الرسائل المشبوهة وتنبيه المستخدم إذا كانت محاولة احتيال محتملة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كاميرا بيكسل أكثر وصفا

ميزة Guided Frame تصف المشهد بالكامل مثل: "فتاة ترتدي قميصًا أصفر تجلس على الأريكة وتنظر إلى الكلب".

Voice Access دون لمس الهاتف

بدء الأوامر الصوتية بقول "Hey Google, start Voice Access" دون الحاجة للمس الشاشة.

Fast Pair لأجهزة السمع

توسع ميزة الاقتران السريع لتشمل أجهزة السمع من علامات مثل Demant، Oticon، Sonic وBernafon.