كل ما تريد معرفته عن Llama نموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح من Meta

تمتلك Meta نموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي التوليدي المعروف باسم Llama ويتميز هذا النموذج عن غيره بكونه مفتوح المصدر مما يمنح المطورين الحرية في تنزيله واستخدامه وفق شروط محددة على عكس نماذج مثل Claude من Anthropic وGemini من Google وGrok من xAI بالإضافة لمعظم نماذج ChatGPT من OpenAI التي تُتاح فقط عبر واجهات برمجة التطبيقات.

وتعاونت Meta مع مزودي خدمات سحابية مثل AWS وGoogle Cloud وMicrosoft Azure لتوفير نسخ من Llama كما نشرت الشركة أدوات ومكتبات ووصفات لتسهيل ضبط النماذج وتكييفها مع مجالات مختلفة تشمل الأجيال الأحدث Llama 3 وLlama 4 دعمًا متعدد الوسائط وإطلاقا سحابيا أوسع.

ما هو Llama؟

Llama عبارة عن عائلة من النماذج وليست نموذجا واحدا فقط وأحدث إصدار Llama 4 يحتوي على ثلاثة نماذج رئيسية Scout الذي يضم 17 مليار معلمة نشطة و109 مليار إجمالي ونافذة سياق 10 ملايين رمز Maverick الذي يضم 17 مليار معلمة نشطة و400 مليار إجمالي ونافذة سياق مليون رمز وBehemoth لم يُصدر بعد.

ومن المتوقع أن يضم 288 مليار معلمة نشطة و2 تريليون إجمالي نافذة السياق تشير إلى كمية البيانات التي يأخذها النموذج في الاعتبار قبل توليد المخرجات والنوافذ الأطول تساعد النموذج على تذكر المحتوى ومنع الانحراف لكنها قد تجعل النموذج أكثر عرضة لتوليد محتوى وهمي أو غير آمن.

قدرات متعددة الوسائط

وتم تدريب جميع نماذج Llama 4 على كميات كبيرة من النصوص والصور والفيديوهات مع دعم 200 لغة نماذج Scout وMaverick مصممة باستخدام بنية Mix of Experts MoE ما يحسن كفاءة التدريب والاستدلال مع تقليل العبء الحسابي.

استخدامات Llama

ويمكن للنماذج تنفيذ مجموعة واسعة من المهام مثل البرمجة والإجابة على أسئلة الرياضيات وتلخيص المستندات وتحليل الملفات الكبيرة مثل PDF وجداول البيانات بالإضافة لدعم إدخال النصوص والصور والفيديوهات Scout مناسب لسير العمل الطويل وتحليل البيانات الضخمة Maverick نموذج عام متوازن بين سرعة الاستجابة وقوة التفكير وBehemoth مصمم للأبحاث المتقدمة والمهام المعقدة في العلوم والهندسة.

ويمكن تهيئة النماذج لاستخدام أدوات خارجية مثل Brave Search وWolfram Alpha API وPython للتحقق من الكود مع ضرورة تهيئتها مسبقا.

أين يمكن استخدام Llama

يدعم Llama تجربة روبوت الدردشة من Meta على Messenger وWhatsApp وInstagram وOculus وMeta.ai في 40 دولة وتُستخدم النسخ المحسنة في أكثر من 200 دولة ومنطقة ومتاحة عبر موقع Llama.com ومنصات مثل Hugging Face كما أن لدى Meta أكثر من 25 شريكًا يستضيفون Llama بما في ذلك Nvidia وDatabricks وGroq وDell وSnowflake والمطورون يحتاجون إلى ترخيص خاص عند الوصول إلى أكثر من 700 مليون مستخدم شهريا.

أدوات الأمان لـ Llama

توفر Meta أدوات لتعزيز الأمان مثل Llama Guard لمراقبة المحتوى وحظر النصوص الإشكالية وPrompt Guard لحماية ضد هجمات الحقن الفوري وCyberSecEval لتقييم المخاطر السيبرانية وجدار حماية Llama لحماية من الحقن وأكواد غير آمنة وCode Shield لتنفيذ آمن للكود عبر سبع لغات برمجة هذه الأدوات تهدف للحد من المحتوى غير القانوني والخبيث لكنها ليست حلًا مثاليًا إذ يمكن أن يحدث تجاوز للحماية.

حدود ومخاطر Llama

دعم متعدد الوسائط محدود حاليا للغة الإنجليزية تم تدريب النموذج على كتب ومقالات قد تكون محمية بحقوق الطبع والنشر مع الحكم بأنها تستخدم للأغراض التعليمية وفق الاستخدام العادل البرمجة قد تنتج أكواد بها أخطاء أو غير آمنة ويفضل مراجعتها يدويا المعلومات المولدة قد تكون مضللة أو خاطئة سواء في البرمجة أو القانون أو المحادثات العاطفية.