في لحظة لم يتوقعها، اكتشف العالم الأمريكي فريد رامسديل فوزه بجائزة نوبل في الطب لعام 2025 بينما كان في قلب البرية خلال رحلة تخييم بولاية وايومنج.

وبحسب "رويترز" تفاجأ رامسديل بصرخة مفاجئة من زوجته، ظن في البداية أنها رأت دبا رماديا، قبل أن يدرك أن الصرخة لم تكن سوى فرحة بخبر فوزه بالجائزة الأهم في مجال الطب.

وذكرت الوكالة أن رامسديل تقاسم الجائزة مع ماري برونكو وشيمون ساكاجوتشي، تقديرا لأبحاثهم حول كيفية حماية الجهاز المناعي للخلايا السليمة من الهجوم الذاتي.

لكن لجنة نوبل لم تتمكن من التواصل معه فور الإعلان، بسبب وجوده في منطقة نائية لا تصلها شبكة الاتصالات.

وأوضح توماس بيرلمان، الأمين العام لجمعية نوبل في معهد كارولينسكا، أن الاتصال برامسديل لم يتم إلا في صباح الثلاثاء بتوقيت السويد.

وأضاف أن الزوجين كانا في طريق العودة إلى الفندق عندما توقفا لإصلاح السيارة، ففتحت زوجته هاتفها لتكتشف سيلا من الرسائل والاتصالات من اللجنة.

وقال بيرلمان لرويترز: "كانا لا يزالان في منطقة تكثر فيها الدببة الرمادية، لذلك أصيب رامسديل بالذعر عندما سمع صرخة زوجته، لكنه سرعان ما تنفس الصعداء بعدما علم أن السبب هو فوزه بجائزة نوبل."

وأشار إلى أن العالِم الأمريكي بدا في غاية السعادة والمفاجأة، إذ لم يكن يتوقع أن تمنح له الجائزة هذا العام.