جوجل تلغي ميزتين أساسيتين في "Gmail"

فاجأت شركة جوجل مستخدمي Google Workspace بقرار إلغاء ميزتين مهمتين كانتا تتيحان إدارة عدة عناوين بريد إلكتروني من خلال واجهة Gmail واحدة.

وأكدت الشركة أن خدمتي POP Checkmail وGmailify ستتوقفان نهائيا اعتبارا من يناير 2026، وهو ما سيؤثر على ملايين المستخدمين الذين يعتمدون عليهما في تجميع الرسائل من حسابات خارجية في صندوق بريد موحد.

أهمية الخدمتين للمستخدمين

خدمة POP Checkmail مكنت حسابات Workspace من استرداد رسائل البريد من خوادم خارجية، وهو ما كان يوفر تكاليف إضافية على الشركات وأصحاب النطاقات المتعددة. أما Gmailify فأتاحت لمستخدمي Gmail الشخصيين ربط حساباتهم الخارجية مثل ياهو أو Outlook بخدمات جوجل من حيث الفلاتر والبحث وتنظيم البريد.

وقالت الشركة إن هذه الخطوة تأتي في إطار "ترقية أمنية" لتقديم خيارات أكثر أمانًا وحداثة للوصول إلى البريد، مشيرة إلى أن بديلها هو استخدام بروتوكول IMAP عبر تطبيق Gmail على الهواتف المحمولة، رغم افتقاره إلى العديد من الميزات التي كانت توفرها الأدوات الملغاة مثل تصنيف البريد أو الحماية المتقدمة من الرسائل المزعجة.

تأثير القرار على المستخدمين

التوقف عن دعم POP Checkmail يعني فقدان ميزات البحث المتقدم، والتنبيهات المحسنة على الهواتف، إضافة إلى مرشحات البريد العشوائي الخاصة بجوجل.

ويركز الحل المقترح من الشركة على الهواتف فقط، مما يعد تراجعا في مستوى الخدمة خاصة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

البدائل المتاحة

مع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2026، يواجه المستخدمون عدة خيارات بديلة، أبرزها:

استخدام تطبيقات البريد الإلكتروني المكتبية مثل Thunderbird وOutlook وApple Mail التي تتيح إدارة عدد غير محدود من الحسابات.

الاعتماد على إعادة توجيه البريد من الحسابات الخارجية إلى Gmail، مع تفعيل خيار "إرسال البريد باسم" للرد من نفس العنوان.

الاشتراك في خدمات إدارة بريد خارجية مثل Mailbird وSpark التي تقدم مميزات إضافية.

نقل الحسابات بالكامل إلى Google Workspace مقابل رسوم شهرية تبدأ من 7 دولارات لكل مستخدم.

أو اللجوء لحلول تقنية ذاتية الاستضافة، وهي خيار مناسب فقط للمستخدمين ذوي الخبرة التقنية.

مستقبل Gmail مع الحسابات الخارجية

يبقى الغموض قائما بشأن توقيت إلغاء Gmailify للحسابات الشخصية، لكن المؤشرات من وثائق الدعم توحي بأن الإلغاء سيشمل الجميع تدريجيًا.

وحتى ذلك الحين، أمام المستخدمين أقل من عامين للانتقال إلى بدائل جديدة أو إعادة تنظيم بنيتهم البريدية بما يتناسب مع التغيير.

