طرق حفظ صور وذكريات سناب شات مجانا دون دفع اشتراك

بعد نحو عقد من الزمن على تحولها إلى كبسولة زمنية رقمية للحظات حياتية، أعلنت شركة سناب شات عن تعديل جذري في ميزة "الذكريات" حيث قررت الشركة تحديد سعة التخزين المجانية بـ 5 جيجابايت فقط.

وفي حال تجاوز المستخدم هذا الحد سيكون أمامه خياران إما تصدير الذكريات أو الاشتراك في خطط التخزين المدفوعة الجديدة للحفاظ عليها.

خطط تخزين سناب شات

وبحسب ما نقل موقع TechCrunch أوضحت سناب شات عبر البريد الإلكتروني أن الخطة الأساسية توفر 100 جيجابايت مقابل 1.99 دولار شهريا كما أن مشتركي Snapchat Plus سيحصلون على 250 جيجابايت ضمن اشتراكهم الشهري البالغ 3.99 دولار بينما يتيح Snapchat Platinum سعة تخزين ضخمة تصل إلى 5 تيرابايت مقابل 15.99 دولار شهريا.

وفي حال تجاوز الحد المجاني من دون الاشتراك سيجري الاحتفاظ باللقطات الأقدم فيما تحذف أحدث اللقطات تلقائيا للبقاء ضمن السعة المحددة ورغم أن الشركة منحت فترة سماح مدتها 12 شهرا فضل بعض المستخدمين تصدير ذكرياتهم بدلا من الدفع.

طرق حفظ ذكريات سناب شات

التصدير إلى ألبوم الكاميرا

يمكن للمستخدم تنزيل الذكريات يدويا إلى ألبوم الكاميرا في هاتفه لكن التطبيق يتيح تصدير 100 لقطة فقط في كل مرة ما قد يستغرق وقتا طويلا إذا كانت هناك آلاف اللقطات وتتم العملية بفتح التطبيق واختيار أيقونة الذكريات ثم تحديد اللقطات المطلوبة والضغط على تصدير ثم تنزيل لحفظها في ألبوم الكاميرا وتكرار العملية لحزم إضافية.

تنزيل بيانات الحساب كاملة

بدلا من تصدير الدفعات يدويا يمكن استخدام أداة تنزيل بياناتي للحصول على أرشيف كامل للذكريات عبر البريد الإلكتروني في ملف مضغوط ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الإعدادات واختيار بياناتي ثم تحديد الذكريات وملفات HTML وJSON واختيار النطاق الزمني كل الوقت وتأكيد البريد الإلكتروني ليصل لاحقًا ملف مضغوط يحتوي على الأرشيف الكامل.

مستقبل ميزة الذكريات

التحول الجديد من سناب شات يعكس توجها نحو تحويل الميزة إلى خدمة مدفوعة مع توفير بدائل للتصدير وبذلك سيكون على المستخدمين الموازنة بين الاحتفاظ بذكرياتهم داخل التطبيق أو حفظها خارجه لتجنب التكاليف الشهرية.

