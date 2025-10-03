15 صورة تحبس الأنفاس لأطول جسر في العالم

ما سر الجزيرة الغامضة التي لا تسمح إلا بـ 400 زائر؟.. صور

افتتحت الصين يوم الأحد الماضي أطول جسر في العالم أمام حركة المرور في مقاطعة قويتشو جنوب غربي البلاد، بعد ثلاث سنوات من أعمال البناء، في مشروع اختصر زمن عبور أحد الأودية العميقة من ساعتين إلى دقيقتين فقط.

تفاصيل المشروع

الجسر الجديد، المعروف باسم جسر وادي هواجيانغ الكبير، يرتفع 625 مترا فوق نهر بيبان، أي ما يقرب من 9 أضعاف ارتفاع جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.

ويمتد بطول إجمالي يبلغ 2890 مترا، بينما يصل طول امتداده الرئيسي إلى 1420 مترا، ليصنف كأطول جسر معلق بجملونات فولاذية في التضاريس الجبلية على مستوى العالم.

"شق الأرض"

يمتد الجسر فوق وادي هواجيانغ الكبير، الذي يعرف محليا باسم "شق الأرض"، ويُعد أحدث إضافة إلى شبكة البنية التحتية سريعة النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي.

على مدار السنوات الماضية، شيّدت مقاطعة قويتشو أكثر من 30 ألف جسر في تضاريسها الجبلية، من بينها 3 جسور تصنف بين الأطول عالميًا.

وتضم المقاطعة ما يقارب نصف أطول 100 جسر في العالم، بحسب ما أوردته وكالة "شينخوا" ووسائل إعلام دولية.