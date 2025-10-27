واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آيفون لإدارة مساحة المحادثات

نشر تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، ميزة جديدة لمستخدمي آيفون تتيح إدارة مساحة التخزين الخاصة بكل محادثة مباشرة من قائمة معلومات المحادثة.

ووفقا لموقع WABetaInfo المتخصص في تحديثات واتساب، توفر الميزة وصولا أسهل وأسرع إلى إدارة الوسائط مقارنة بالإعدادات العامة للتطبيق، التي كان الوصول إليها محدودًا للكثيرين.

وتمكن الميزة المستخدمين من مراجعة جميع الصور والفيديوهات والمستندات المشتركة داخل المحادثة، مع إمكانية فرزها حسب الأحدث أو الأقدم أو الأكبر حجمًا لتحديد الملفات التي تستهلك أكبر مساحة من التخزين بسرعة أكبر.

ويمكن حذف عدة عناصر دفعة واحدة، مما يسهل توفير المساحة بسرعة، بالإضافة إلى إمكانية تمييز ملفات معينة بوضع نجمة عليها لتسهيل العثور عليها لاحقًا داخل المحادثة عند الحاجة.

وكان المستخدمون سابقا بحاجة للدخول إلى إعدادات التطبيق العامة للوصول إلى ميزة "إدارة التخزين"، وهو قسم نادرا ما يُفتحه الكثيرون، ما أدى إلى تراكم الوسائط بشكل غير ضروري مع مرور الوقت.

وتأتي الإضافة الجديدة لتسهيل هذه العملية ضمن المحادثة نفسها، بما يجعل إدارة الوسائط أكثر وضوحا وسهولة، إذ تتوفر الميزة حاليا في الإصدار التجريبي من واتساب على نظام iOS، ومن المقرر طرحها لجميع المستخدمين العاديين قريبا.