

وكالات

أكدت عدة دراسات أن هواتفنا أكثر تلوثا بالجراثيم، وهي حاملة للبكتيريا المسببة للأمراض، ومع استخدام الهاتف في كل مكان من المطبخ إلى المواصلات العامة فإنه يحتاج إلى تنظيف دوري أكثر مما تتصور.

أثبتت الدراسات أن معظم الهواتف تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية وأنواع أخرى، بما في ذلك العصوية الشمعية المسؤولة عن التسمم الغذائي الحاد.

وفي دراسة سابقة، وُجد أن هواتف طلاب المدارس الثانوية تحتوي على متوسط مرتفع من الميكروبات، بغض النظر عن نوع الهاتف أو جنس المستخدم.

ينصح الخبراء بمسح الهاتف يوميا، خصوصا بعد ملامسته لأسطح متعددة خلال اليوم، ولا يلزم تنظيف عميق يوميا، لكن المسح الروتيني يحافظ على نظافة الجهاز ويقلل التعرض للبكتيريا.

وتوصي الشركات المصنعة، مثل آبل وسامسونج، بالبدء بقطعة قماش من الألياف الدقيقة خالية من الوبر، ويمكن أيضا استخدام قطعة قماش مخصصة لعدسات الكاميرا، وفقا لروسيا اليوم.

خطوات تنظيف الهاتف:

- أطفئ الهاتف وافصله عن مصدر الطاقة.

- أخرج الهاتف من أي غطاء حماية.

- امسح الهاتف برفق لإزالة البقع وبصمات الأصابع، ولا تنس عدسات الكاميرا وحواف الهاتف.

- حضّر محلول كحول "أيزوبروبيل" بنسبة 70% ممزوجا بالماء نسبة 50/50 أو 70/30 وضع كمية قليلة منه على قطعة قماش.

- امسح الهاتف من الأمام والخلف والجوانب مع تجنب فتحات الهاتف.

بدائل التعقيم الحديثة:

- يمكن استخدام أجهزة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية-C لتعقيم الهاتف دون جهد:

- Simplehuman Cleanstation: يعقم 99.9% من الجراثيم في 30 ثانية.

- PhoneSoap Basic: يعقم 99.99% من الجراثيم خلال 10 دقائق باستخدام مصابيح UV-C وزجاج الكوارتز.

ما يجب تجنبه عند تنظيف الهاتف:

- تجنب تنظيف الهاتف في الحمام لتقليل التعرض للبكتيريا.

- لا تستخدم معقم اليدين مباشرة على الهاتف لأنه قد يضر المكونات.

- تجنب الهواء المضغوط والمناشف الورقية القاسية.

- لا تستخدم منظفات الزجاج أو المواد الكيميائية المنزلية التي قد تزيل طبقة حماية الشاشة.