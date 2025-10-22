

وكالات

أعلنت شركة جوجل، إطلاق ميزات وأدوات جديدة تسهل على المستخدمين استعادة الوصول إلى حسابات Gmail، وتحسن أمان تلك الحسابات.

أشارت جوجل على منصاتها لدعم المستخدمين إلى أنها ستطلق ميزة جديدة تسمى "Recovery Contacts"، من خلالها سيتمكن المستخدم من اختيار أشخاص موثوقين من الأصدقاء أو أفراد العائلة لمساعدته في استعادة حساب Gmail في حال توقيفه أوحظره.

ونوهت جوجل إلى أن هذه الميزة ستكون مفيدة في حال نسي صاحب حساب Gmail كلمة المرور للوصول إلى حسابة، أو في حال استخدم الحساب شخص آخر، أو في حال حظر الحساب لأسباب أخرى، ففي هذه الحالة يمكن لصاحب الحساب استرداد حسابه الإلكتروني بسهولة من خلال مراسلة خدمات الدعم الإلكتروني في جوجل والإبلاغ عن رغبته باستعادة الحساب وإرسال بيانات الحسابات الموثوقة لأصدقائه أو أقربائه لتأكيد هوتيه.

أما الميزة الثانية التي أعلنت عنها جوجل فهي "Sign in with Mobile Number"، وتتيح لمستخدمي الهواتف والأجهزة المحمولة الذكية من الوصول إلى حسابات Gmail باستعمال رقم الهاتف، دون الحاجة لإدخال كلمات مرور الحسابات، فبمجرد إخال رقم الهاتف في تلك الميزة عبر الهاتف أو الجهاز الذكي، ستظهر للمستخدم جميع حساباته على Gmail المرتبطة بهذا الرقم، وسيتمكن من الدخول إلها باستخدام رمز PIN الخاص بجهازه أو من خلال بصمة إصبعه في حال كان الجهاز يدعم هذه التقنية.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على المستخدم الدخول إلى قائمة إعدادات Gmail في جهازه، ومن ثم خيار "إدارة حسابات جوجل"، وبعدها خيار "امان وتسجيل الدخول" Security & sign-in، وبعدها خيار How you sign into Google، وبعدها إدخال رقم هاتفه الشخصي .

وتهدف جوجل من خلال هذه الميزة إلى تقليل الاعتماد على كلمات المرور واستبدالها بوسائل أكثر أمانا للوصول إلى الحسابات الإلكترونية، خصوصا مع تطور وسائل اختراق تلك الحسابات، بحسب روسيا اليوم.