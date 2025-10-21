حساب على إكس بمليون دولار… تعرف على أغلى الأسماء

كتب- محمود الهواري:

أعلنت منصة إكس عن إطلاق سوق مخصصة لبيع أسماء المستخدمين غير النشطة، في خطوة تهدف لتعزيز إيراداتها وجذب المزيد من المشتركين في خدمات Premium.

وستمكن المنصة المشتركين في خطط Premium من طلب أو شراء الأسماء التي لم تعد قيد الاستخدام، من خلال خيارين: مجاني ومدفوع، حيث قد تصل أسعار بعض الأسماء النادرة إلى ما بين 2,500 دولار وأكثر من مليون دولار، وفقا لبيان رسمي.

أسماء "الأولوية" مجاناً للمشتركين المميزين

الأسماء المصنفة ضمن فئة "Priority Handles"، والتي تشمل عادة أسماء حقيقية أو عبارات شائعة أو تركيبات أبجدية رقمية مثل @GabrielJones أو @ParadoxAI، ستكون متاحة مجانا لمشتركي Premium+ وPremium Business. وفي حال الموافقة على الطلب، تنتقل ملكية الاسم للمستخدم دون أي رسوم، لكن عند إلغاء الاشتراك أو تخفيضه، يعود الاسم للحساب بعد فترة سماح تمتد 30 يوما.

الأسماء النادرة بأسعار خيالية

أما الأسماء النادرة، مثل @Pizza أو @Tom أو @One، فستطرح عبر "الطرح العام" أو من خلال دعوات شراء مباشرة بأسعار محددة مسبقا، وفقا لشعبية الاسم وطوله وأهميته الثقافية. وبمجرد الشراء، يحتفظ المستخدم بالاسم حتى بعد انتهاء اشتراكه في Premium.

أكدت منصة إكس أن السوق صممت لتوزيع الأسماء بطريقة عادلة وآمنة، وتجنب استغلالها من قبل الحسابات الآلية (البوتات)، بينما يمكن للمستخدمين تسجيل اهتمامهم بأي اسم غير نشط غير مدرج، ليتم إخطارهم عند توفره لاحقًا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تحاول فيه المنصة تعويض تراجع إيرادات الإعلانات منذ استحواذ إيلون ماسك على إكس، مع تعزيز جاذبية الاشتراك في خدماتها المميزة.