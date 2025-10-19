ضجة تتحول إلى فخ.. ما القصة الحقيقية وراء تطبيق "Sora"؟

منذ اللحظة الأولى لإطلاق تطبيق "Sora" الخاص بإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو المولدة بالذكاء الاصطناعي، اشتعلت الأضواء حوله، وارتفعت معدلات البحث عنه بشكل غير مسبوق، لكن سرعان ما استغل البعض هذا الزخم، لتظهر عشرات التطبيقات التي تحاول تقليده أو تستغل اسمه لجذب المستخدمين وتحقيق أرباح سريعة.

وبحسب موقع "Digital Trends" نقلا عن محللي شركة بيانات التطبيقات "Appfigures"، رصد أكثر من 12 تطبيقا تحمل اسم "Sora" على متجر تطبيقات "App Store" التابع لشركة "أبل"، بعد إطلاق النسخة الرسمية.

واعتمد أكثر من نصف هذه التطبيقات على اسم "Sora 2" تحديدا، لاستقطاب المستخدمين عبر نتائج البحث، محققة نحو 300 ألف عملية تنزيل، من بينها 80 ألفا بعد إطلاق التطبيق الأصلي، بإجمالي إيرادات تجاوزت 160 ألف دولار.

في المقابل، تجاوز تطبيق "Sora" الأصلي حاجز المليون عملية تحميل في أول خمسة أيام فقط من إطلاقه، ما يعكس حجم الإقبال العالمي عليه.

إجراءات "أبل" لمواجهة التقليد

ورغم أن شركة "أبل" أزالت عددا كبيرا من التطبيقات المقلدة، فإن بعض النسخ المزيفة ما زالت متاحة.

كيف تتجنب التطبيقات المزيفة؟

لتجنب الوقوع في فخ التطبيقات المقلدة، ينصح المستخدمون بالبحث تحديدا عن "Sora by OpenAI" والتأكد من أن اسم الناشر هو "OpenAI"، أو استخدام الروابط الرسمية الموجودة في الموقع أو حسابات الشركة الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يستحسن الإبلاغ عن أي تطبيق مزيف يتم العثور عليه داخل المتجر لحماية المستخدمين الآخرين.