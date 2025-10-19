عالم لا يرى بالعين المجردة.. صور تكشف الجمال الخفي للكائنات الدقيقة

16 صورة من مدينة الأشباح التي كانت أغنى بقعة ألماس في أفريقيا

على مستوى لا تدركه العين البشرية، يكشف التصوير المجهري عن عالم مذهل من التفاصيل التي تمزج بين العلم والفن، حيث تتحول أبسط الكائنات إلى لوحات مدهشة من الدقة والجمال.

وفي النسخة الحادية والخمسين من مسابقة التصوير المجهري العالمية "Nikon Small World" لعام 2025، تميزت المشاركات بعرض مشاهد غير مألوفة تكشف مدى تعقيد الحياة في أصغر صورها.

سوسة على حبة أرز تحصد المركز الأول

حصد المصور الصيني تشانغ يو المركز الأول في المسابقة، بفضل صورة مذهلة تظهر سوسة تقف فوق حبة أرز واحدة، التقطت بتقنية دقيقة جمعت بين أكثر من 100 صورة مضاءة بعناية للحصول على عمق ووضوح استثنائيين.

واستغرقت عملية التصوير والتحرير نحو أسبوعين كاملين من العمل المتواصل، بحسب ما ذكر يو، الذي أوضح أن نجاح الصورة اعتمد على فهم سلوك الحشرات وإتقان الإضاءة الدقيقة.

وقال يو إن هدفه من العمل هو تسليط الضوء على جمال وتعقيد عالم الحشرات الذي كثيرا ما يساء فهمه، مشيرا إلى أن الحشرات تلعب دورا أساسيا في النظام البيئي، من التلقيح إلى تنظيف النفايات العضوية.

وأضاف أن الصور الميكروسكوبية مثل هذه تساعدنا على تقدير التنوع الطبيعي وفهمه بعمق أكبر.

وتعد مسابقة Nikon Small World واحدة من أبرز المسابقات العلمية الفنية في العالم، إذ انطلقت قبل أكثر من خمسين عاما لتحتفي بروعة التصوير المجهري.

وشهدت نسخة 2025 مشاركة 1925 عملا من 77 دولة، تميزت جميعها بالدقة والابتكار والجهد الكبير المبذول في التقاطها.

مشاهد علمية تبهر العالم

إلى جانب صورة السوسة الفائزة، فازت صورة لخلايا قلب أثناء الانقسام بالمركز العاشر، أظهرت الكروموسومات باللون الأصفر الزاهي وهي تستعد للانفصال داخل الخلية.

كما جذبت الأنظار صورة أخرى لأوعية دموية على شكل يد صغيرة لجنين فأر نامٍ، لتبرهن مرة أخرى على أن العلم والفن يمكن أن يجتمعا في إطار واحد.