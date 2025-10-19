إعلان

عالم لا يرى بالعين المجردة.. صور تكشف الجمال الخفي للكائنات الدقيقة

كتب : مصراوي

02:36 م 19/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بيض الفراشة
  • عرض 7 صورة
    سوسة على حبة أرز
  • عرض 7 صورة
    صلصة الصويا المتبلورة مع الشبة
  • عرض 7 صورة
    عنكبوت قافز تم التقاطه باستخدام مجهر إزالة الالتواء بتكبير 5 أضعاف
  • عرض 7 صورة
    خلايا عضلة القلب
  • عرض 7 صورة
    المرحلة اللاجنسي الانفرادي لسمكة البحر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

على مستوى لا تدركه العين البشرية، يكشف التصوير المجهري عن عالم مذهل من التفاصيل التي تمزج بين العلم والفن، حيث تتحول أبسط الكائنات إلى لوحات مدهشة من الدقة والجمال.

وفي النسخة الحادية والخمسين من مسابقة التصوير المجهري العالمية "Nikon Small World" لعام 2025، تميزت المشاركات بعرض مشاهد غير مألوفة تكشف مدى تعقيد الحياة في أصغر صورها.

سوسة على حبة أرز تحصد المركز الأول

حصد المصور الصيني تشانغ يو المركز الأول في المسابقة، بفضل صورة مذهلة تظهر سوسة تقف فوق حبة أرز واحدة، التقطت بتقنية دقيقة جمعت بين أكثر من 100 صورة مضاءة بعناية للحصول على عمق ووضوح استثنائيين.

واستغرقت عملية التصوير والتحرير نحو أسبوعين كاملين من العمل المتواصل، بحسب ما ذكر يو، الذي أوضح أن نجاح الصورة اعتمد على فهم سلوك الحشرات وإتقان الإضاءة الدقيقة.

وقال يو إن هدفه من العمل هو تسليط الضوء على جمال وتعقيد عالم الحشرات الذي كثيرا ما يساء فهمه، مشيرا إلى أن الحشرات تلعب دورا أساسيا في النظام البيئي، من التلقيح إلى تنظيف النفايات العضوية.

وأضاف أن الصور الميكروسكوبية مثل هذه تساعدنا على تقدير التنوع الطبيعي وفهمه بعمق أكبر.

وتعد مسابقة Nikon Small World واحدة من أبرز المسابقات العلمية الفنية في العالم، إذ انطلقت قبل أكثر من خمسين عاما لتحتفي بروعة التصوير المجهري.

وشهدت نسخة 2025 مشاركة 1925 عملا من 77 دولة، تميزت جميعها بالدقة والابتكار والجهد الكبير المبذول في التقاطها.

مشاهد علمية تبهر العالم

إلى جانب صورة السوسة الفائزة، فازت صورة لخلايا قلب أثناء الانقسام بالمركز العاشر، أظهرت الكروموسومات باللون الأصفر الزاهي وهي تستعد للانفصال داخل الخلية.

كما جذبت الأنظار صورة أخرى لأوعية دموية على شكل يد صغيرة لجنين فأر نامٍ، لتبرهن مرة أخرى على أن العلم والفن يمكن أن يجتمعا في إطار واحد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكائنات الدقيقة التصوير المجهري مسابقة التصوير المجهري العالمية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك
نجوم الزمن الجميل يتألقون على سجادة الجونة الحمراء بتقنية الذكاء الاصطناعي
"أنا مش لوحدي".. المتهم بـ "جريمة المنشار" في الإسماعيلية يغير أقواله
"منقدرش ننافس السعودية".. حقيقة تصريح كامل الوزير عن صناعة الحديد
هل توجد فقاعة عقارية في مصر؟ ياسين منصور يحسم الجدل
تحذير رسمي من حقن "مجهولة المصدر" لعلاج نقص فيتامين د
سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
كيت بلانشيت في "الجونة السينمائي": مصر تلعب دورا رائعا في قضية اللاجئين