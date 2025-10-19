إعلان

بالصور.. مواصفات وسعر هاتف "Redmi K90 Pro Max" المصنوع من القماش

كتب- محمود الهواري:

01:55 م 19/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (2)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (3)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (1)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (2)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (6)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (7)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (8)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (9)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (10)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (11)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (12)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (13)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (5)
  • عرض 15 صورة
    Redmi K90 Pro Max (4)

قبل أيام من الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة "Redmi K90"، كشفت شركة Redmi التابعة لـ شاومي عن التصميم والسعر التقريبي لهاتفها الجديد Redmi K90 Pro Max، الذي يمثل النسخة الأعلى ضمن السلسلة المنتظرة.

ومن المقرر أن يتم الكشف رسميا عن الهاتف في 23 أكتوبر الجاري خلال حدث خاص في الصين، حيث ستعلن الشركة عن النسخة القياسية من K90 وساعتها الذكية الجديدة Watch 6.

وبحسب تقرير نشره موقع "huaweicentral" ، فإن الهاتف الجديد يعد أول هاتف ذكي من شاومي يصنع بظهر مغطى بالكامل بقماش الدنيم "الجينز"، في خطوة غير مسبوقة بعيدا عن الخامات التقليدية مثل الزجاج أو الجلد الصناعي.

وتظهر الصور الرسمية التي نشرتها شاومي تصميما ملفتا للهاتف، مع وحدة كاميرا خلفية ضخمة مستوحاة من هاتف Xiaomi 17 Pro Max، لكن مع لمسة جديدة تمثلت في استبدال الشاشة الصغيرة داخل الوحدة بمكبر صوت من شركة Bose.

سيضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة مقربة، وشاشة مسطحة بإطارات نحيفة وفتحة أمامية مخصصة للكاميرا كما سيأتي بخيارين للألوان: الأبيض والذهبي، ونسخة ثانية بلون الدنيم الأزرق المستوحى من قماش الجينز الذي يميز تصميمه.

قوة الأداء والسعر المتوقع

من الناحية التقنية، سيعتمد Redmi K90 Pro Max على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، ومن المتوقع أن يتجاوز سعره 4000 يوان صيني "حوالي 600 دولار أمريكي".

Redmi K90 Pro Max شركة Redmi شاومي

