"آيفون إير" فائق النحافة ينفد من المتاجر الصينية خلال ساعات من طرحه

شهد هاتف "آيفون إير" فائق النحافة، من آبل، إقبالا قياسيا في الصين، حيث نفدت جميع المعروضات المتاحة عبر المتاجر الإلكترونية خلال ساعات قليلة من فتح باب الطلبات المسبقة يوم الجمعة.

ويعكس هذا النفاذ الفوري طلبا مرتفعا تجاوز ما شهده الهاتف في الأسواق الغربية الشهر الماضي، رغم أن طرحه في السوق الصيني قد تأخر بسبب عقبات تنظيمية تتعلق بتقنية شريحة الهاتف.

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن متجر آبل الإلكتروني الرسمي ومتجر "تيمول" الصيني أدرجا خيارات الألوان وسعات التخزين المختلفة على أنها "غير متوفرة" خلال أول ساعتين فقط من إطلاق الطلبات المسبقة.

ويشار إلى أن سعر هاتف "آيفون إير" في الصين يبدأ من 7,999 يوانا (نحو 1,122 دولارا).

كان الطرح العالمي لهاتف "آيفون إير" قد تم في سبتمبر الماضي، لكن دخوله للسوق الصيني تأجل انتظارا لموافقة الحكومة على استخدام شريحة eSIM الإلكترونية، إذ تحل هذه الشريحة محل بطاقات SIM التقليدية وتمكن من تصميم هواتف ذكية أنحف.

وجاء السماح ببدء مبيعات الهاتف بالتزامن مع قرار وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية بالبدء في تجارب استخدام شريحة eSIM للهواتف الذكية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتاح فيها للمستخدمين الصينيين تفعيل رقم هاتف محمول دون الحاجة لبطاقة SIM مادية.