بعضها يتجاوز 150 ألف جنيه.. أسعار جميع إصدارات هواتف آيفون 17 في مصر

كشفت شركة كافيار المتخصصة في إصدار النسخ الفاخرة من الهواتف الذكية عن طرازها الجديد iPhone 17 Pro/Pro Max بطابع دايتونا، المدمج مع ساعة رولكس دايتونا الذهبية.

ساعة رولكس دايتونا

ويأتي الهاتف الجديد من الشركة مزودا بساعة رولكس كوزموغراف دايتونا، المصنوعة من ذهب أصفر عيار 18 قيراطا، بقطر 40 ملم، ومزودة بحركة كرونوغراف ميكانيكية دائمة ذاتية التعبئة.

ويتميز الإطار بالتصميم سيراكروم أحادي الكتلة من السيراميك الأسود مع مقياس تاكيمتري، بينما الكريستال مصنوع من الياقوت المقاوم للخدش.

أقراص لوحة القيادة الذهبية

وتتزين أقراص لوحة القيادة بالذهب عيار 24 قيراطا والمينا الفاخر، لتشمل عداد السرعة ومؤشرات الزيت والوقود، مستوحاة من لوحات قيادة سيارات السباق الكلاسيكية.

تصميم مستوحى من التاريخ

واستلهم فريق كافيار تصميم الهاتف من سيارة Blue Bird الخارقة التي امتلكها مالكولم كامبل، المتسابق الأسطوري الذي ساهم في تصميم ساعات رولكس دايتونا الأولى.

ويتكون جسم العلبة من التيتانيوم المطلي بطبقة PVD سوداء، وهي نفس التقنية المستخدمة في صناعة الموانئ والعلب والأساور السوداء لساعات رولكس.

طبعة محدودة

ويطرح الهاتف ضمن طبعة محدودة تتألف من 3 وحدات فقط، ليكون منتجا نادرا يجمع بين التاريخ الفني لساعات رولكس دايتونا وروعة أحدث هواتف آبل.

ضمان وأصالة المنتجات

ويأتي الهاتف مزود بـ شهادة أصالة دولية بخمس مستويات حماية، تمنح المالك شهادة شخصية مع المنتج كما توفر الشركة ضمانا لمدة سنة واحدة على أغطية هواتف iPhone وSamsung وApple Watch، وسنتين على الساعات الميكانيكية، مع خدمة مستمرة بعد انتهاء فترة الضمان عبر مركز الخدمة المتخصص.

سعر الهاتف

ويصل سعر الهاتف من طراز iPhone 17 Pro/Pro Max بسعة 1 تيرا بايت إلى 196,570 دولارا، أي ما يقارب إلى 10 ملايين جنيه مصري.