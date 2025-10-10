بالصور.. أطول 15 ناطحة سحاب في العالم

8 صور مذهلة لجزيرة على شكل حوت وحفرة زرقاء عظيمة من الفضاء

لا تزال ناطحات السحاب الشاهقة تبهر البشر بتصاميمها الهندسية المذهلة التي تتحدى قوانين الطبيعة، لتتحول إلى أيقونات معمارية تخطف الأنفاس.

وتحتكر القارة الآسيوية الصدارة في هذا المجال، حيث تستأثر الصين وحدها بنصف قائمة أطول المباني في العالم.

برج خليفة دبي الإمارات

بارتفاع 2717 قدما، يحمل برج خليفة لقب أطول مبنى في العالم منذ عام 2010، إذ صممه أدريان سميث، ويضم 163 طابقا تشمل شققا سكنية ومكاتب عمل وفندقا فاخرا، بالإضافة إلى أعلى مطعم وأعلى منصة مشاهدة في العالم على الإطلاق.

ميرديكا 118 كوالالمبور ماليزيا

يحتل المركز الثاني عالميا بارتفاع يبلغ 2228 قدما، إذ اكتمل بناء هذا البرج في عام 2023، واسم "ميرديكا" يعني "الاستقلال" باللغة الملايوية، وهو اسم يكرم ذكرى استقلال البلاد.

برج شنغهاي الصين

يبلغ ارتفاعه 2073 قدما، مما يجعله أطول مبنى في الصين ويتميز بتصميمه الملتوي الذي يقلل من مقاومة الرياح، ويحتوي على تسع مناطق داخلية مستقلة، لكل منها ردهة وحديقة خاصة.

برج الساعة الملكي مكة المكرمة السعودية

يصل ارتفاع هذا البرج إلى 1972 قدما، ويشتهر بأكبر ساعة في العالم، إذ يعد جزءا من مجمع أبراج البيت الذي يخدم ملايين الحجاج سنويًا due to its proximity إلى المسجد الحرام.

مركز بينغ آن المالي شنتشن الصين

يبلغ ارتفاع هذا البرج 1965 قدما، ويتكون من 100 طابق، إذ يشكل معلما بارزا في أفق المدينة ويخدم كمقر رئيسي لشركة بينغ آن للتأمين.

برج لوت وورلد سيول كوريا الجنوبية

بارتفاع 1821 قدما، يحمل هذا البرج لقب أطول مبنى في كوريا الجنوبية، إذ يضم مجموعة متنوعة من المرافق تشمل مكاتب وشققا وفندقا ومركزًا تجاريًا.

مركز التجارة العالمي نيويورك

يبلغ ارتفاعه 1775 قدما، وهو أطول مبنى في الولايات المتحدة.

مركز قوانغتشو CTF المالي الصين

يبلغ ارتفاعه 1739 قدما، ويتميز بتصميمه الصندوقي، إذ يستخدم المبنى بلاطا زجاجيا أبيض في أعمدة في إشارة إلى الحرف اليدوية المحلية.

مركز تيانجين CTF المالي تيانجين الصين

يشارك البرج السابق في الارتفاع (1739 قدما)، إذ يتميز بجدرانه الزجاجية المنحنية التي تقلل من تأثير العوامل الجوية.

برج سيتيك بكين الصين

يبلغ ارتفاعه 1732 قدما، وهو أطول مبنى في بكين تصميمه الفريد مستوحى من شكل "زون"، وهو وعاء صيني تقليدي للنبيذ.

برج تايبيه 101 تايبيه تايوان

يبلغ ارتفاعه 1667 قدما، ويجمع بين العمارة الصينية التقليدية والحديثة، إذ يشتهر البرج بعروض الألعاب النارية السنوية ليلة رأس السنة.

مركز شنغهاي المالي العالمي شنغهاي، الصين

يبلغ ارتفاعه 1614 قدما، ويشتهر بشكله غير المعتاد الذي يشبه "فتاحة الزجاجات"، إذ يقع بجوار برج شنغهاي الأطول.

مركز التجارة الدولية هونغ كونغ

يبلغ ارتفاعه 1588 قدما، وهو أطول مبنى في هونغ كونغ. كان من المخطط أن يكون أطول لكن القوانين المحلية حدت من ارتفاعه.

مركز ووهان جرينلاند ووهان الصين

يبلغ ارتفاعه 1562 قدمًا، ويتميز بتصميمه المدبب ثلاثي القوائم الذي يقلل من تأثير الرياح.

برج سنترال بارك نيويورك

يبلغ ارتفاعه 1550 قدمًا، وهو أطول مبنى سكني في العالم. يشغل متجر نوردستروم الطوابق السفلية بينما تُخصص الـ 98 طابقًا الباقية للشقق الفاخرة.