تفوق هاتف اقتصادي من شركة Honor على iPhone 17 Pro في سباق المبيعات الأسبوعي بالصين، رغم الفارق الكبير في الفئة السعرية بين الجهازين.

وأظهرت بيانات منصة RDObservation الخاصة بمبيعات الهواتف الذكية في الأسبوع العاشر من عام 2026 أن هاتف Honor X70 احتل المركز الثالث بين الأجهزة الأكثر مبيعا، متقدما على آيفون 17 برو الذي جاء في المركز الرابع.

ورغم ذلك، حافظت شركة Apple على الصدارة، حيث جاء هاتف iPhone 17 Pro Max في المركز الأول، يليه iPhone 17 في المركز الثاني، فيما احتل هاتف Huawei Mate 80 المركز الخامس، ما يعكس المنافسة القوية بين الشركات المحلية والعالمية في السوق الصينية.

سر التفوق بطارية عملاقة

اللافت أن هاتف Honor X70 ينتمي للفئة الاقتصادية، لكنه جذب اهتمام المستهلكين بفضل بطارية ضخمة بسعة 8300 مللي أمبير/ساعة، وهي من بين الأكبر في الهواتف الذكية حاليا، ما جعل عمر البطارية الطويل عاملا حاسما في اختيار المستخدمين للجهاز.

سباق البطاريات مستمر

وتشير تسريبات حديثة إلى أن Honor تعمل على تطوير هاتف جديد قد يأتي ببطارية تصل إلى 13,000 مللي أمبير/ساعة، ربما في هاتف يحمل اسم Honor X80 GT، رغم أن الشركة لم تؤكد التفاصيل رسميا حتى الآن.

مواصفات Honor X70

صدر Honor X70 في 18 يوليو 2025، ويزن بين 193 و199 جراما مع سمك 7.8 ملم، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة Magic OS 9.

و يأتي الهاتف بثلاث خيارات للتخزين 256 جيجابايت مع 8 أو 12 جيجابايت RAM، و512 جيجابايت مع 12 جيجابايت RAM، دون فتحة لبطاقة الذاكرة الخارجية.

ويضم الجهاز شاشة AMOLED بحجم 6.79 بوصة، بدقة 1200 × 2640 بكسل، مع دعم HDR وتحديث 120 هرتز، إضافة إلى كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل وكاميرا سيلفي 8 ميجابكسل.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 6 الجيل الرابع، ويتيح مقاومة الماء والغبار بمعايير IP68/IP69K، مع بطارية تدعم الشحن السلكي واللاسلكي بقوة 80 واط.