مقاوم للصدمات والخدوش.. هواوي تُعلن عن هاتفها الجديد ومواصفاته المنافسة

كتب : وكالات

06:43 ص 11/05/2026

شركة هواوي

بدأت هواوي بالترويج لهاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف الفئة المتوسطة من حيث الأداء والمواصفات.

قد حصل هاتف Nova 15 Max الجديد على هيكل بتصميم مميز مصنوع من البلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (163.3/78/8) ملم، وزنه 232 غ.

شاشاته أتت من نوع OLED بمقاس 6.84 بوصة، دقة عرضها (1272/2756) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 444 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 4000 nits.

يعمل الجهاز بنظام التشغيل الخاص بهواتف هواوي مع واجهات EMUI 14.2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

كاميرته الأساسية أتت بدقة 50 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميجابيكسل.

دعمته هواوي بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC، وبوصلة إلكترونية، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد.

زوّد الجهاز أيضا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية كبيرة بسعة 8500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 40 واط، وفقا لروسيا اليوم.

