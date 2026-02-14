أعلنت شركة بايت دانس، اليوم السبت، عن إطلاق نموذج دوباو 2.0، النسخة المطورة من تطبيق الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداما في الصين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها محليا وعالميا بالتزامن مع عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي بايت دانس، مثل منافستها علي بابا، للحفاظ على موقعها في سوق يشهد منافسة متصاعدة بعد الصعود المفاجئ لشركة الناشئة ديب سيك، التي حققت شهرة عالمية خلال عيد الربيع العام الماضي، عندما فاجأت وادي السيليكون والمستثمرين بإنتاج نموذج ذكاء اصطناعي يضاهي أفضل نماذج أوبن إيه آي، لكن بتكلفة أقل بكثير، بحسب تقرير وكالة رويترز.

وقالت بايت دانس في بيان رسمي، إن دوباو 2.0 صمم للعمل في ما تعرف بـ”عصر الوكلاء”، وهو مرحلة يتوقع فيها أن تنفذ نماذج الذكاء الاصطناعي مهام معقدة في العالم الحقيقي، وليس مجرد الرد على الأسئلة.

وأضاف البيان أن النسخة الاحترافية من النموذج تتميز بقدرات متقدمة على الاستدلال وتنفيذ المهام متعددة الخطوات، بحيث تضاهي أداء كل من GPT-5.2 وجيميني 3 برو، مع تقليل كبير في تكاليف الاستخدام.

ويرى محللون أن إطلاق دوباو 2.0 قبل إصدار النموذج الجديد المرتقب من ديب سيك، يهدف على الأرجح إلى منع تكرار المفاجأة العالمية التي أحدثتها الأخيرة، وتعزيز قدرة بايت دانس على المنافسة في الأسواق الدولية.

ويؤكد الخبراء أن خفض تكاليف التشغيل، مع الحفاظ على مستوى الأداء، قد يجعل النموذج الجديد خيارا جذابا للشركات والأسواق الناشئة على حد سواء.