أعلنت وزارة النقل بدء تشغيل محطة “الجولف” ضمن مشروع الأوتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، اعتبارًا من غد السبت الموافق 16 مايو 2026، في خطوة تستهدف تسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة سكان القاهرة الجديدة والمترددين عليها.

وأكدت الوزارة، في بيان، الجمعة، أن تشغيل المحطة الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، لرئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، ضمن خطة تطوير وتوسعة الطريق الدائري وتنفيذ مشروع الأوتوبيس الترددي بطول 116 كيلومترًا حول القاهرة الكبرى.

وزارة النقل: "محطة الجولف تخدم القاهرة الجديدة والتجمع الثالث"

أوضحت الوزارة أن محطة الجولف تقع أعلى نفق الجولف على الطريق الدائري، وتربط مع محور جمال عبدالناصر الممتد داخل القاهرة الجديدة، بما يخدم سكان التجمع الثالث والمناطق المحيطة.

وأضافت أن المحطة الجديدة تمثل، إلى جانب محطة المشير طنطاوي التي دخلت الخدمة في مارس الماضي، امتدادًا للمرحلة الأولى من مشروع الأوتوبيس الترددي الممتدة من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة.

النقل: "ربط BRT بالمونوريل وشارع التسعين"

أشارت الوزارة إلى أن تشغيل محطتي الجولف والمشير طنطاوي يتيح وصول الأوتوبيس الترددي إلى القاهرة الجديدة، مع تحقيق الربط مع شارع التسعين الجنوبي ومحور المشير طنطاوي.

كما يسهم المشروع في الربط مع مونوريل شرق القاهرة عبر محطة المشير طنطاوي، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل الجماعي الحديثة.

الوزارة: "الأوتوبيس الترددي وسيلة نقل خضراء وآمنة"

أكدت وزارة النقل أن مشروع BRT يمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والصديق للبيئة.

وأوضحت أن المشروع يوفر وسيلة نقل سريعة وآمنة تساهم في تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، بما ينعكس على خفض معدلات الازدحام واستهلاك الوقود والمحروقات.

النقل: "تقليل زمن الرحلات وتسهيل حركة المواطنين"

أضافت الوزارة أن المشروع يسهم في اختصار زمن الرحلات وتسهيل حركة المواطنين على الطريق الدائري، خاصة مع تخصيص حارة منفصلة للأوتوبيس الترددي ومعزولة عن باقي الحارات المرورية.

وشددت على أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل القاهرة الكبرى.