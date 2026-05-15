فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن

كتب : مروان الطيب

10:00 ص 15/05/2026 تعديل في 02:32 م
    ويجز بإطلالة غريبة يثير بها الجدل
    كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في حفل ميت جالا (1)
    كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غريبة في حفل ميت جالا (2)
    ليدي جاجا بفستان من اللحم النيئ بحفل MTV (1)
    ليدي جاجا بفستان من اللحم النيئ بحفل MTV (2)
    كيم كارداشيان
    ليدي جاجا في حفل توزيع جواز إم تي في
    ليدي جاجا بفستان من اللحم النيئ بحفل MTV (3)
    ليدي جاجا في حفل توزيع جوائز جرامي
    ليدي جاجا بفستان من اللحم النيئ بحفل MTV (4)
    مايا دياب
    نجوم بإطلالات غريبة أثاروا بها الجدل
    ويجز

يختار العديد من النجوم إطلالات غريبة وغير تقليدية، يظهرون بها في مناسبات مختلفة، ويشاركونها مع جمهورهم، وتثير الجدل عقب انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تباين الآراء حول من تعجبهم هذه الإطلالات ومن ينتقدها بتعليقات ساخرة.

وعلى الرغم من إثارة هذه الإطلالات الجدل إلا أنها صممت تحت إشراف ألمع الأسماء والمتخصصين في عالم الموضة والأزياء، ويرى البعض هذه الإطلالات كنوع من أنواع الترويج لماركات عالمية.

ونقدم لكم في هذا التقرير أغرب إطلالات النجوم التي أثارت جدلا:

مايا دياب

خضعت الفنانة مايا دياب لجلسة تصوير نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها مرتدية توب أسود وأزرع إخطبوط حول رقبتها، وأثارت بها جدلا كبيرا وقتها نظرا لظهورها بشكل غريب ومختلف.

ليدي جاجا

تعتبر النجمة العالمية ليدي جاجا من أبرز النجوم في القائمة التي تثير الجدل دائما بإطلالاتها الجريئة والمثيرة، وتكشف عن إحياء العديد من حفلاتها الغنائية بهذه الإطلالات إلى جانب حضورها العديد من المناسبات العالمية، وكان أبرز هذه الإطلالات حضورها حفل توزيع جوائز MTV عام 2010، إذ ظهرت مرتدية فستانا مصنوعا من اللحم النيئ وأثارت جاجا جدلا كبيرا وقتها نظرا لجرأتها في استعراض هذه الإطلالة.

كيم كارداشيان

من المعروف عن عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية كيم كارداشيان ارتداء العديد من الإطلالات المثيرة للجدل، وكان أبرز هذه الإطلالات عام 2021 في حفل "Met Gala"، إذ ظهرت مرتدية طقم أسود بالكامل وقناع أخفى ملامح وجهها بالكامل، وعلق البعض وقتها ممازحين حول إمكانية الرؤية من وراء القناع؟، وكانت إطلالة كيم كارداشيان هي من أغرب الإطلالات ذلك العام.

ويجز

أثار مطرب الراب ويجز الجدل بالعديد من الإطلالات كان أبرزها خلال مشاركته في إحدى الحفلات، إذ ظهر مرتديا قميصا فضفاضا باللون الأخضر وشورت واسع موف، وعن تفاصيل الإطلالة، تبين أنها إيطالية الصنع وتعود إلى ماركة VALENTINO، إذ تم تصميم الجاكيت الأخضر من الحرير الخالص ويحتوي على جيب صدر واحد على الجانب الأيسر، وبلغ سعره بحسب الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية نحو 2550 دولارًا.

