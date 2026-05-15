إعلان

صرف مرتبات مايو ومعاشات يونيو قبل عيد الأضحى.. تعرف على التفاصيل

كتب : آية محمد

02:39 م 15/05/2026

صرف مرتبات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يتزايد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات بمعرفة مواعيد صرف مستحقاتهم المالية خلال الفترة الحالية بالتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى وشراء الاحتياجات الأساسية قبل الإجازة.

وأعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو للعاملين بالدولة ليبدأ الصرف اعتبارا من يوم 19 مايو الجاري، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم قبل العيد.

كما قررت الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المختلفة بدء صرف المتأخرات المستحقة عن شهر مايو اعتبارا من 7 يونيو المقبل.

وأكدت الوزارة أنها نسقت مع البنوك لإتاحة الرواتب في حسابات العاملين بالدولة بداية من 19 مايو، بما يسمح بصرفها على مدار اليوم عبر ماكينات الصراف الآلي فور إيداعها.

تبكير صرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى

كما قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تبكير صرف معاشات شهر يونيو تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين قبل عيد الأضحى المبارك.

وقال جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه سيتم إتاحة صرف المعاشات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 24 مايو من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة إجراءات الصرف وتجنب التكدسات.

اقرأ أيضًا:

18% مكاسب الذهب في السوق المحلي منذ بداية 2026

الشعبة: أسعار الدواجن تهبط 10% بسبب ضعف القوة الشرائية

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

صرف مرتبات عيد الأضحى مرتبات شهر مايو معاشات يونيو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر
حوادث وقضايا

"مرات أبويا ضربتني".. الداخلية تستجيب لاستغاثة طفلة منشأة ناصر

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
زووم

بطل مسلسل الوتد يتلو القرآن.. الجمهور: صوته روحاني وده تلحين- فيديو قديم
فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
زووم

فستان مصنوع من اللحم وآخر على شكل إخطبوط.. أغرب إطلالات نجوم الفن
أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
أخبار المحافظات

أسرار الـ 26 تحفة.. كيف نقل "الريس محمود" كنوز خبيئة الأقصر دون خدش واحد؟
بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان