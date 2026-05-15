إعلان

نيويورك تايمز: ناقلات النفط الإيرانية تواصل الإبحار إلى الصين

كتب : وكالات

03:28 م 15/05/2026

ناقلة نفط ايرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، استناداً إلى صور أقمار صناعية وبيانات شحن، أن ناقلات نفط إيرانية ما زالت تواصل رحلاتها نحو الصين رغم الحصار الأمريكي المفروض على مضيق هرمز.

وذكرت الصحيفة أن ناقلات إيرانية محملة بالنفط الخام تمكنت من عبور الممرات البحرية ومواصلة الإبحار باتجاه الأسواق الصينية، رغم القيود الأمريكية المفروضة على حركة الملاحة المرتبطة بالنفط الإيراني.

وأوضحت أن ناقلة النفط "ذا هيوج" التي ترفع العلم الإيراني قامت بتحميل النفط من جزيرة خرج، قبل أن تعبر مضيق هرمز في أوائل أبريل الماضي، ثم واصلت رحلتها عبر خليج عمان متجاوزة الحصار الأمريكي.

وبحسب البيانات، تحمل الناقلة العملاقة نحو مليوني برميل من النفط الخام الإيراني.

وأضاف التقرير أن الناقلة اعتمدت خلال رحلتها على إغلاق جهاز التتبع الخاص بها معظم الوقت، قبل أن تعيد تشغيله لفترة قصيرة في أوائل مايو عندما ظهرت قبالة السواحل الإندونيسية في مضيق لومبوك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز النفط الإيراني إيران الصين الحصار الأمريكي جزيرة خرج خليج عمان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
زووم

ياسمين صبري تنشر فيديو يجمعها مع 9 نجمات بمهرجان كان السينمائي والجمهور
صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
حوادث وقضايا

صور مُفبركة بسبب رفض زواج .. كيف أوقع الـ Ai "طالبة العدوة" في فخ المباحث؟
بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

بالأهرامات وأغنية أم كلثوم.. اتحاد العاصمة يغازل مصر قبل نهائي الكونفدرالية
بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟
اقتصاد

بين صعود وهبوط.. كيف تحركت أسعار الذهب محليا وعالميا خلال الأسبوع؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان