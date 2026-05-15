كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، استناداً إلى صور أقمار صناعية وبيانات شحن، أن ناقلات نفط إيرانية ما زالت تواصل رحلاتها نحو الصين رغم الحصار الأمريكي المفروض على مضيق هرمز.

وذكرت الصحيفة أن ناقلات إيرانية محملة بالنفط الخام تمكنت من عبور الممرات البحرية ومواصلة الإبحار باتجاه الأسواق الصينية، رغم القيود الأمريكية المفروضة على حركة الملاحة المرتبطة بالنفط الإيراني.

وأوضحت أن ناقلة النفط "ذا هيوج" التي ترفع العلم الإيراني قامت بتحميل النفط من جزيرة خرج، قبل أن تعبر مضيق هرمز في أوائل أبريل الماضي، ثم واصلت رحلتها عبر خليج عمان متجاوزة الحصار الأمريكي.

وبحسب البيانات، تحمل الناقلة العملاقة نحو مليوني برميل من النفط الخام الإيراني.

وأضاف التقرير أن الناقلة اعتمدت خلال رحلتها على إغلاق جهاز التتبع الخاص بها معظم الوقت، قبل أن تعيد تشغيله لفترة قصيرة في أوائل مايو عندما ظهرت قبالة السواحل الإندونيسية في مضيق لومبوك.