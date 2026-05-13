في وقت تتزايد فيه محاولات الاختراق والهجمات الإلكترونية بشكل مستمر، لم تعد شبكات الإنترنت المنزلية بعيدة عن دائرة الاستهداف، إذ باتت أجهزة الراوتر تمثل بوابة سهلة يمكن من خلالها التسلل إلى بيانات المستخدمين إذا لم يتم تأمينها بالشكل الصحيح.

وبحسب تقرير نشره موقع Slashgear فإن خبراء الأمن السيبراني يؤكدون أن تأمين شبكة الواي فاي لم يعد خيارا ثانويا، بل ضرورة أساسية لحماية الخصوصية الرقمية داخل المنازل.

ويعد استخدام بيانات الدخول الافتراضية للراوتر من أكثر الأخطاء شيوعا، إذ تكون غالبا سهلة التخمين أو متاحة عبر الإنترنت، ما يجعل الأجهزة عرضة للاختراق.

وتحذر جهات متخصصة من بينها Federal Trade Commission من الاعتماد على كلمات مرور ضعيفة مثل admin أو password، وتوصي بضرورة تغيير اسم الشبكة وإنشاء كلمة مرور قوية وفريدة وتغيير بيانات الدخول إلى لوحة التحكم وتجنب استخدام أي معلومات شخصية في اسم الشبكة.

ويشدد الخبراء على أهمية تحديث نظام تشغيل الراوتر بشكل دوري لأن تحديثات الـ Firmware لا تقتصر على سد الثغرات الأمنية فقط بل تحسن أداء الشبكة أيضا، وفي حال توقف الشركة المصنعة عن دعم الجهاز يُنصح باستبداله إذا تجاوز عمره خمس سنوات.

ومن بين الأدوات المهمة التي يتم تجاهلها كثيرا ميزة شبكة الضيوف التي تتيح إنشاء شبكة منفصلة للزوار دون منحهم أي وصول إلى الشبكة الرئيسية، وهو ما يساهم في حماية الأجهزة الشخصية وتقليل انتشار البرمجيات الخبيثة وتحسين أداء الشبكة عبر تقليل الضغط عليها، كما ينصح أيضًا بعزل أجهزة المنزل الذكي مثل الكاميرات والأجهزة المتصلة بالإنترنت عن الشبكة الأساسية لتقليل مخاطر التجسس أو الاستغلال.

ويؤكد الخبراء أن حماية شبكة الواي فاي لا تتطلب أدوات معقدة، بل مجموعة من الخطوات البسيطة مثل تحديث الراوتر واستخدام كلمات مرور قوية وتفعيل ميزات الأمان الأساسية، وهي إجراءات تمثل خط الدفاع الأول أمام التهديدات الإلكترونية المتزايدة داخل المنازل.