نظمت جامعة الإسكندرية احتفالية "يوم الجاليات الثقافي للطلاب الوافدين"، في إطار تعزيز التنوع الثقافي بما يعزز قيم الانتماء والتعايش المشترك، وذلك بمشاركة واسعة من طلاب الجامعة من مختلف الجنسيات.

جاء ذلك بحضور صقر الغانم، سفير دولة الكويت بالقاهرة، والدكتور خالد المحارب رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة، وقناصل دول فلسطين وتركيا والسودان، إلى جانب الملحقين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية المختلفة.

الطلاب الوافدون سفراء لبلادهم في الإسكندرية

وقال الدكتور أحمد عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن جامعة الإسكندرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلاب الوافدين باعتبارهم سفراء لبلادهم وجسورًا للتواصل الحضاري بين الشعوب.

وأشار إلى أن تنظيم «يوم الجاليات الثقافي» يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى خلق بيئة تعليمية دولية متعددة الثقافات تُسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا.

أنشطة طلابية تعكس تنوع الحضارات

وأوضح عبد الحكيم أن الجامعة مستمرة في تطوير برامجها الأكاديمية وتوسيع شراكاتها الدولية، بما يوفر فرصًا تعليمية متميزة للطلاب المصريين والوافدين، إلى جانب دعم الأنشطة الطلابية التي تعكس تنوع الحضارات وتعزز قيم التسامح والتعايش.

وأكد على الدور الحضاري لجامعة الإسكندرية كمنصة حقيقية للتقارب بين الشعوب واحتضان الطلاب من جنسيات متعددة، موجهًا رسالة للطلاب دعاهم خلالها إلى الاستفادة القصوى من سنوات الدراسة الجامعية على المستويين العلمي والثقافي، وتكوين صداقات وعلاقات إنسانية ممتدة تسهم في بناء جسور التواصل بين الشعوب.

عروض فنية للجاليات في الإسكندرية

تضمنت الاحتفالية عروضًا فنية وثقافية قدمتها الجاليات المختلفة، إلى جانب أجنحة للمأكولات والملابس التراثية، بما أتاح للحضور التعرف على ثقافات متعددة في أجواء تعكس روح التنوع والتقارب بين الشعوب.