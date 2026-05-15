كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضررت فيه سيدة من قيام شخص وفتاة بإنشاء صفحات وهمية ونشر صور خادشة مفبركة لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بمحافظة المنيا.

تتبع الضحية وتصويرها خفية بالعدوة

حددت التحريات هوية المجني عليها المقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة، وبسؤالها اتهمت شخصاً يعمل خارج البلاد بإنشاء صفحات وهمية ونشر صور مسيئة لها لرفضها الزواج منه وخطبتها.

وأفادت الضحية بتضررها من طالبة قامت بتصويرها "خلسة" أثناء تواجدها بالمنطقة وإرسال الصور للمتهم الأول ليقوم بتركيبها على مقاطع خادشة.



سقوط الطالبة واعترافات التحريض

ألقت القوات الأمنية القبض على الطالبة المتورطة، وبمواجهتها بالتحريات اعترفت بارتكاب الواقعة وتصوير جارتها دون علمها. أقرت المتهمة بأن المحرض أوهمها بأنه صديق والدها وأن الشاكية تسيء لسمعة عائلته، مما دفعها لمساعدته في تتبعها وتصويرها، وتم اتخاذ كافة