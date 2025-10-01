تحدي الظلام.. 25 صورة تجسد أروع مشاهد الشفق القطبي ودرب التبانة 2025

مصراوي

نشر موقع "121clicks" مجموعة من 28 صورة آسرة، وهي الأعمال الفائزة في جائزة مصور الفلك لعام 2025.

وتذكرنا هذه الصور بمدى سحر السماء الليلية، بعد أن برزت من بين آلاف المشاركات حول العالم، إذ تتوزع هذه اللقطات على فئتي الشفق القطبي والمناظر الطبيعية، حيث جسدت روعة السماء، من الأضواء المتوهجة التي ترقص عبر سماء القطب الشمالي إلى المناظر الطبيعية الواسعة المليئة بالنجوم.