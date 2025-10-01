إعلان

سيارة تسير بلا سائق تربك شرطة كاليفورنيا.. تفاصيل

كتب : مصراوي

09:23 م 01/10/2025

سيارة تسير بلا سائق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصراوي

عاش رجال شرطة في ولاية كاليفورنيا موقفا طريفا ومربكا في مدينة سان برونو، عندما أوقفوا سيارة خالفت قواعد المرور عند إشارة ضوئية، ليكتشفوا أنها فارغة تماما من أي سائق بشري.

لاحظ ضابطان سيارة وايمو ذاتية القيادة وهي تنعطف بشكل غير قانوني لكن بمجرد إيقافها، أدركا أنها مركبة آلية لا تخضع للقوانين التقليدية لتحرير المخالفات، مما وصفته إدارة الشرطة بأنه "الأول من نوعه لكلا الضابطين".

كشف تقرير نقله موقع "digitaltrends" أن غياب السائق جعل من المستحيل تحرير مخالفة أو استجواب المسؤول عن الانتهاك، ما دفع الضباط للتواصل مباشرة مع شركة "وايمو" لإبلاغها بالحادث.

أثار الموقف جدلا واسعا بين الجمهور حول سبب عدم معاقبة الشركة. ورد أحد ضباط الشرطة موضحا أن مخالفات القيادة لا تُصدر إلا ضد سائق بشري، على عكس مخالفات ركن السيارات.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم "وايمو"، جوليا إيلينا، أن سيارات الشركة "مصممة لاحترام قوانين المرور".

في خطوة لمواكبة التطور السريع للقيادة الذاتية، سيتغير هذا الوضع قريبا؛ فابتداء من عام 2026، سيسمح لشرطة كاليفورنيا بإبلاغ إدارة المركبات الآلية مباشرة عن أي مخالفات ترتكبها السيارات ذاتية القيادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيارة بلا سائق شرطة كاليفورنيا رجال شرطة مدينة سان برونو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة