سيارة تسير بلا سائق تربك شرطة كاليفورنيا.. تفاصيل

عاش رجال شرطة في ولاية كاليفورنيا موقفا طريفا ومربكا في مدينة سان برونو، عندما أوقفوا سيارة خالفت قواعد المرور عند إشارة ضوئية، ليكتشفوا أنها فارغة تماما من أي سائق بشري.

لاحظ ضابطان سيارة وايمو ذاتية القيادة وهي تنعطف بشكل غير قانوني لكن بمجرد إيقافها، أدركا أنها مركبة آلية لا تخضع للقوانين التقليدية لتحرير المخالفات، مما وصفته إدارة الشرطة بأنه "الأول من نوعه لكلا الضابطين".

كشف تقرير نقله موقع "digitaltrends" أن غياب السائق جعل من المستحيل تحرير مخالفة أو استجواب المسؤول عن الانتهاك، ما دفع الضباط للتواصل مباشرة مع شركة "وايمو" لإبلاغها بالحادث.

أثار الموقف جدلا واسعا بين الجمهور حول سبب عدم معاقبة الشركة. ورد أحد ضباط الشرطة موضحا أن مخالفات القيادة لا تُصدر إلا ضد سائق بشري، على عكس مخالفات ركن السيارات.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم "وايمو"، جوليا إيلينا، أن سيارات الشركة "مصممة لاحترام قوانين المرور".

في خطوة لمواكبة التطور السريع للقيادة الذاتية، سيتغير هذا الوضع قريبا؛ فابتداء من عام 2026، سيسمح لشرطة كاليفورنيا بإبلاغ إدارة المركبات الآلية مباشرة عن أي مخالفات ترتكبها السيارات ذاتية القيادة.