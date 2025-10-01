ما هو تطبيق "سورا" الاجتماعي الذي أطلقته OpenAI؟

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق تطبيقها الاجتماعي الجديد الذي يحمل اسم "Sora"، لتكسر الحاجز بين تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصات التواصل، في خطوة تهدف إلى تكرار النجاح المذهل الذي حققه روبوت المحادثة ChatGPT.

ويتيح التطبيق للمستخدمين صناعة مقاطع فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي من خلال أوامر نصية ومشاركتها مع مجتمعهم، سعيا لتحويل Sora إلى اسم مألوف عالميا.

يعتمد التطبيق على النسخة المطورة من نموذج Sora 2 الذي كشفت عنه الشركة سابقا، وهو متاح حاليا عبر نظام الدعوات الحصرية.

ولا يقتصر عمل التطبيق على توليد مقاطع فيديو قصيرة من نصوص مكتوبة، بل يوفر أيضا إمكانية الاطلاع على إبداعات المستخدمين الآخرين، إذ من أبرز ميزاته المبتكرة قدرته على تصميم أفاتار واقعي يحاكي شكل المستخدم وصوته، يمكن دمجه في المقاطع الخاصة به أو بمقاطع أصدقائه بعد الحصول على موافقته.

ويواجه هذا التطبيق منافسة حادة في سوق أدوات توليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي، من شركات عملاقة مثل جوجل وشركات ناشئة متخصصة مثل Runway AI و Midjourney، التي تقدم حلولاً سريعة وأحيانا أقل تكلفة.

ويشكل تطبيق Sora الجديد دخولا مباشرا لـ OpenAI إلى الساحة الاجتماعية، ليضعها في مواجهة مباشرة مع منصات مثل تيك توك و ميتا، التي أطلقت مؤخرا قسما لمقاطع الفيديو التوليدية باسم "Vibes".

ويأتي نموذج Sora 2 بقدرات محسنة لمعالجة التحديات الرئيسية التي واجهت نماذج توليد الفيديو، مثل الالتزام بقوانين الفيزياء وحركة السوائل والجاذبية، وزيادة دقة اتباع التعليمات النصية في سلسلة من اللقطات المتتابعة.

وأكد بيل بيبلز، رئيس فريق Sora في OpenAI، أن هذا الإصدار يمثل لحظة تحول قد تضاهي تأثير ChatGPT، مشيرا إلى قدرة النظام على إنتاج مشاهد معقدة للغاية، مثل محاكاة شخص يؤدي حركة شقلبة خلفية على لوح تجديف وسط المياه مع دقة عالية في محاكاة حركة الأمواج.

ويقوم التطبيق بتوليد أصوات ومؤثرات صوتية متزامنة مع الفيديو، بما في ذلك الحوار والضوضاء الخلفية بعدة لغات، مما يجعله أداة جذابة لصناعة السينما التي تسعى OpenAI لدخولها.

قيود أخلاقية ومكافحة التضليل

في ظل المخاوف المتزايدة بشأن تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على العاملين في صناعة السينما وصعوبة التمييز بين المحتوى الأصلي والمزيف، شددت OpenAI على وضع قيود صارمة.

تمنع الشركة إنشاء مقاطع فيديو لشخصيات عامة دون إذن صريح، وتحظر توليد مقاطع لأشخاص اعتمادًا على صورة واحدة فقط، بينما ستضاف علامات مائية مميزة إلى جميع المقاطع المُنتجة أو المصدرة من التطبيق، مع تعطيل خاصية تسجيل الشاشة للحد من انتشار المحتوى غير المراقب.

ويُطرح التطبيق مبدئيا لمستخدمي هواتف آيفون عبر متجر آب ستور مجانا، لكن استخدام خاصية إنشاء الحساب يظل مرهونا بتلقي دعوة خاصة للتجربة في الوقت الحالي.

وتخطط OpenAI لإتاحة التطبيق لاحقا لأجهزة أندرويد، إلى جانب توفير الإصدار المطور Sora 2 عبر موقعها الإلكتروني Sora.com.





