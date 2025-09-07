إعلان

مايكروسوفت: انقطاع عدة كابلات بحرية دولية في البحر الأحمر مما يؤثر على عمل الخدمة

03:29 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

شركة مايكروسوفت

وكالات

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن تضرر عدد من كابلاتها في البحر الأحمر، ما قد يؤثر على عمل خدمة "مايكروسوفت أزور" السحابية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه اعتبارا من صباح السبت 6 سبتمبر قد تواجه حركة مرور البيانات عبر الشرق الأوسط، أو المنطلقة من آسيا أو أوروبا أو المنتهية فيهما، تأخيرا كبيرا بسبب قطع كابلات الألياف الضوئية في البحر الأحمر.

وأكدت الشركة أن مهندسيها يعملون على إزالة المشاكل وإعادة توجيه حركة المرور ويبحثون خيارات بديلة لتقديم الخدمات في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت أن استعادة عمل كابلات الاتصال ستتطلب وقتا، دون أن تحدد أسباب التلف الذي لحق بها.

