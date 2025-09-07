

وكالات

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن تضرر عدد من كابلاتها في البحر الأحمر، ما قد يؤثر على عمل خدمة "مايكروسوفت أزور" السحابية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه اعتبارا من صباح السبت 6 سبتمبر قد تواجه حركة مرور البيانات عبر الشرق الأوسط، أو المنطلقة من آسيا أو أوروبا أو المنتهية فيهما، تأخيرا كبيرا بسبب قطع كابلات الألياف الضوئية في البحر الأحمر.

وأكدت الشركة أن مهندسيها يعملون على إزالة المشاكل وإعادة توجيه حركة المرور ويبحثون خيارات بديلة لتقديم الخدمات في المنطقة، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت أن استعادة عمل كابلات الاتصال ستتطلب وقتا، دون أن تحدد أسباب التلف الذي لحق بها.