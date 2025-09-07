جوجل تُطلق ميزة جديدة في هواتف Pixel 10.. ما هي؟



وكالات

كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة في هواتف Pixel 10 تتيح للمستخدمين إجراء ترجمة فورية للمكالمات الهاتفية بصوتهم وأسلوب حديثهم، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، إذ تعد هذه الإضافة نقلة نوعية في عالم الترجمة الصوتية.

تعتمد الميزة على الذكاء الاصطناعي المدعوم من شريحة Tensor G5، وتعمل مباشرة على الجهاز لضمان الخصوصية إذ تؤكد جوجل أن المحادثات لا تُخزن أو تُرسل إلى خوادمها، ولا يمكن استرجاعها بعد انتهاء المكالمة.

وتمكن الميزة الجديدة المستخدم من اختيار لغة التحدث، بينما يترجم النظام المكالمة فوريا ويعيدها للطرف الآخر بنفس نبرة الصوت، مع نسخ كامل للمحادثة على الهاتف.

وتدعم الترجمة حاليا عدة لغات إلى جانب الإنجليزية، منها: الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، اليابانية، الإيطالية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، والسويدية.

وتعتبر الميزة متاحة حصريا لمستخدمي Pixel 10 والإصدارات الأحدث، وتُعزز من قدرات الهاتف الذي يُصنف بين أفضل أجهزة أندرويد حاليا بفضل الكاميرات المطورة، قوة الأداء في الألعاب، وخصائص الذكاء الاصطناعي المدمجة.