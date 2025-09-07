إعلان

جوجل تُطلق ميزة جديدة في هواتف Pixel 10.. ما هي؟

01:19 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

شركة جوجل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

كشفت شركة جوجل عن ميزة جديدة في هواتف Pixel 10 تتيح للمستخدمين إجراء ترجمة فورية للمكالمات الهاتفية بصوتهم وأسلوب حديثهم، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، إذ تعد هذه الإضافة نقلة نوعية في عالم الترجمة الصوتية.

تعتمد الميزة على الذكاء الاصطناعي المدعوم من شريحة Tensor G5، وتعمل مباشرة على الجهاز لضمان الخصوصية إذ تؤكد جوجل أن المحادثات لا تُخزن أو تُرسل إلى خوادمها، ولا يمكن استرجاعها بعد انتهاء المكالمة.

وتمكن الميزة الجديدة المستخدم من اختيار لغة التحدث، بينما يترجم النظام المكالمة فوريا ويعيدها للطرف الآخر بنفس نبرة الصوت، مع نسخ كامل للمحادثة على الهاتف.

وتدعم الترجمة حاليا عدة لغات إلى جانب الإنجليزية، منها: الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، اليابانية، الإيطالية، الهندية، الإندونيسية، البرتغالية، والسويدية.

وتعتبر الميزة متاحة حصريا لمستخدمي Pixel 10 والإصدارات الأحدث، وتُعزز من قدرات الهاتف الذي يُصنف بين أفضل أجهزة أندرويد حاليا بفضل الكاميرات المطورة، قوة الأداء في الألعاب، وخصائص الذكاء الاصطناعي المدمجة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركة جوجل جوجل ميزة جديدة في هواتف Pixel 10 ترجمة فورية للمكالمات الهاتفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

15 صورة للشكل المتوقع لخسوف القمر الكلي الذي تشهده مصر اليوم
مساء اليوم.. قمر الدم يزين سماء مصر في مشهد فلكي نادر والأوقاف تدعو لصلاة الخسوف
الطريق إلى البرلمان.. موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب- (خاص)