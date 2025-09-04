إعلان

بمواصفات وتقنيات جديدة.. ما أفضل حواسب جالاكسي من سامسونج؟

06:15 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

جالاكسي

background

وكالات

بدأت سامسونج بالترويج لحاسب جديد جهّز بمواصفات وتقنيات تجعله من بين أفضل الحواسب اللوحية لهذا العام.

حصل Galaxy Tab S11 Ultra على هيكل مصنوع من الألمنيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (326.7/208.3/5.5) ملم، وزنه 692 غ، محمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، وزوّد بلوحة مفاتيح خاريجة وقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بالتطبيقات عن بعد.

شاشته أتت Dynamic AMOLED 2 بمقاس 14.6 بوصة، دقة عرضها (1848/2960) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 293 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاح Mohs level 5 شديد المتانة، وفقا لروسيا اليوم.

يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" مع واجهات One UI 7، ومعالج Mediatek Dimensity 9400 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت، ويمكن توسيع سعتها عبر شرائح microSDXC.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وكاميرته الأمامية جاءت ثنائية العدسة أيضا بدقة (12+12) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

زوّدته سامسونج بـ4 مكبرات صوت من AKG، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومنفذ لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Circle to Search التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حصل على بطارية بسعة 11600 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط.

جالاكسي
