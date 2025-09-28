

وكالات

بدأت vivo بالترويج لهاتفها الجديد الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد الذكية من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

حصل vivo V60 Lite على هيكل شديد المتانة مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H ، ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (163.8/76.3/7.6) ملم، وزنه 194 غ.

كاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة 50+8 ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 32 ميجابيكسل.

شاشته جاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 388 بيكسل/الإنش تقريبا.

يضمن الأداء المميز للجهاز نظام "أندرويد-15" مع واجهات Funtouch 15، ومعالج Mediatek Dimensity 7360 Turbo، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8/12 جيجابايت، وذواكر داخلية 256/512 جيجابايت.

دعمته Vivo بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Circle to Search التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 90 واط، وفقا لروسيا اليوم.