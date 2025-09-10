إعلان

Tecno تتحدى سامسونج بهاتف نحيف متطور.. ما مميزاته؟

01:31 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025

Tecno

background

وكالات

كشفت Tecno عن هاتفها الذكي الجديد الذي صمم ليكون منافسا قويا لهواتف Galaxy S25 Edge من سامسونج.

يتميز هاتف Tecno Pova Slim بتصميمه الأنيق وهيكله الذي يأتي بسماكة 6 ملمترات فقط، فضلا عن أن الهيكل حصل على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP64، وأتى مقاوما للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H .

شاشته أتت من نوع AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (1224/2720) بيكسل، ترددها 144 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 4500 شمعة/م ، وكثافتها تعادل 440 بيكسل/الإنش تقريبا، كما حميت بزجاج Corning Gorilla Glass 7i شديد المتانة، وفقا لروسيا اليوم.

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام "أندرويد-15" مع واجهات HIOS 15، ومعالج Mediatek Dimensity 6400، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجابايت، وذواكر داخلية 128/256 جيجابايت.

أما كاميرته الأساسية فأتت ثنائية العدسة بدقة "50+2" ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 13 ميجابيكسل، وجهّزت بعدسة للتصوير العريض.

حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 5160 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط، وفقا لروسيا اليوم.

