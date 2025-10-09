مواصفات هاتف "Moto G 36" من موتورولا

شهدت الأسواق التكنولوجية مؤخرا إطلاق مجموعة من الأجهزة المبتكرة التي تستهدف تلبية احتياجات المستخدمين في فئة الهواتف الذكية.

وكشفت تقارير عن استعداد شركة موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد "Moto G36".

وبحسب التسريبات يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، بأبعاد 166.3 × 76.5 × 8.7 ملم ووزن 210 جراما، ما يجعله متينا وسهل الحمل في الوقت نفسه كما يدعم شريحتي اتصال من نوع نانو، أو نانو مع eSIM، لتوفير مرونة أكبر في الاستخدام.

الهاتف مزود بشاشة IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، بدقة 1080×2400 بيكسل ونسبة عرض 20:9، مع معدل تحديث 120 هرتز ودعم لتقنية HDR10. وتصل درجة السطوع إلى 1000 شمعة، مما يجعلها واضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعتمد Moto G36 على نظام التشغيل أندرويد 15 ومعالج ثماني النوى بسرعة 2.4 غيغاهرتز، ويأتي بعدة خيارات من الذاكرة العشوائية والتخزين الداخلي تتراوح بين 4 و12 جيجابايت من الرام، وسعة تخزين تبدأ من 128 وتصل إلى 512 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSDXC.

كاميرات هاتف "Moto G36"

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزدوجة تضم عدسة رئيسية بدقة 50 ميغابكسل بفتحة f/1.8 وعدسة ثانية عريضة بزاوية 120 درجة ودقة 8 ميجابكسل، مع إمكانية تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميغابكسل وتدعم وضع HDR والتصوير بدقة 1080p.

بطارية هاتف "Moto G36"

يتميز Moto G36 ببطارية قوية سعتها 7000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط من خلال منفذ USB Type-C 2.0، ما يضمن استخداما طويلا.

اتصالات هاتف "Moto G36"

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس 5G إلى جانب الواي فاي ثنائي النطاق والبلوتوث 5.3 وتقنيات تحديد المواقع GPS وGalileo وGLONASS. كما يحتوي على مستشعر بصمة مثبت على الجانب، إضافة إلى الجيروسكوب والبوصلة ومستشعر القرب، مع مكبرات صوت ستيريو ومقبس 3.5 ملم للسماعات، ومن المتوقع أن يطرح الهاتف بعدة ألوان أبرزها الأسود.