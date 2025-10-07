

وكالات

كشفت OnePlus عن هاتفها الجديد الذي سينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث المواصفات وقدرات التصوير.

يأتي OnePlus 15 الجديد بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة "50+50+50" ميجابيكسل، فيها عدسة ultrawide وعدسة periscope telephoto، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 8K، وزوّد بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

هيكل الهاتف يأتي مضادا للصدمات والخدوش، ومقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، وشاشته جاءت LTPO AMOLED بمقاس 6.78 بوصة، ترددها 165 هيرتز، معدل سطوعها 1800 شمعة/م، دقة عرضها 1440/3168 بيكسل، ودعمت بتقنيات Dolby Vision و+HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات.

يضمن الأداء الممتاز للجهاز نظام "أندرويد-16" مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 جيجابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 جيجابايت و1 تيرابايت.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وتقنية Infrared التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وحصل على بطارية بسعة 7300 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط، وشاحن لاسلكي باستطاعة 10 واط، ويمكنها تأمين الشحن العكسي للأجهزة المحمولة الأخرى باستطاعة 5 واط، وفقا لروسيا اليوم.