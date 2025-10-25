لغز هواتف آيفون 17.. اللون البرتقالي يتحول إلى وردي "تفاصيل"

رغم الإقبال الواسع الذي حظيت به سلسلة آيفون 17 الجديدة من شركة أبل، فإن بعض المشكلات لا تزال تلاحق الهواتف منذ بدء وصولها إلى المستخدمين الشهر الماضي.

وجاءت أحدث هذه المشكلات بعد أزمة الكاميرات والاتصال في تغير لون بعض هواتف آيفون 17 برو ذات اللون البرتقالي النحاسي إلى لون وردي فاتح، وفقا لما أورده موقع "Android Authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

ونقل الموقع عن مستخدم على منصة "Reddit" قوله إن هاتفه آيفون 17 برو ماكس تغير لونه من البرتقالي النحاسي إلى الوردي، رغم أنه لم يستخدم أي مواد تنظيف أو طرق غير معتادة قد تفسر هذا التحوّل.

وفي البداية، شكك بعض المستخدمين في صحة الصور المنشورة، معتبرين أنها معدّلة رقميا، لكن تكرار البلاغات من مستخدمين آخرين أكد أن الظاهرة حقيقية، حتى وإن كانت محدودة الانتشار حتى الآن.

وتشير التقديرات إلى أن الحالات المسجلة ما تزال قليلة، لكن وجود أكثر من ثلاث وقائع موثقة يعزز احتمال وجود خلل طفيف في تصنيع الطلاء أو الطبقة الخارجية.

أما التفسير الأبرز لتغير اللون، فيرجّح أن يكون سببه استخدام مواد تنظيف قوية تحتوي على بيروكسيد، ما يؤدي إلى إتلاف طبقة الأكسيد الواقية وتحول لون الإطار المعدني.

ويطرح خبراء احتمالا آخر يتمثل في تعرض الهاتف لفترات طويلة للأشعة فوق البنفسجية، ما قد يتسبب في تفاعل كيميائي يغيّر لون طبقة الألومنيوم المؤكسد.

حتى الآن، لم تصدر شركة أبل أي تعليق رسمي حول المشكلة، واكتفت بالإشارة إلى دليلها الإرشادي الذي يوضّح الطرق الصحيحة لتنظيف أجهزة آيفون.

ورغم صمت الشركة، أفاد المستخدم الذي اكتشف المشكلة بأن أبل استبدلت جهازه المتضرر بآخر جديد بنفس اللون البرتقالي النحاسي، دون توضيح إضافي من الشركة حول أسباب ما حدث.